Четыре человека погибли в ДТП в Жетысуской области
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
ДТП на 453 км трассы Алматы –Оскемен в Жетысуской области унесло жизни четырех человек, сообщает Zakon.kz.
38-летний водитель Hyundai Veracruz (кроссовер), совершая обгон, не справившись с рулевым управлением, столкнулся с тягачом Daf FTXF 105, после чего по инерции столкнулся с Volkswagen Passat, следовавшим в попутном направлении.
В результате ДТП водитель Hyundai и его трое пассажиров скончались на месте. Еще трое детей, которые были в легковом авто, с различными телесными повреждениями госпитализированы в районную больницу.
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
Фото: Telegram/POLICE_of_KZ
В полиции начали досудебное расследование по факту ДТП.
29 июля в Уральске дерево упало на автомобиль и зажало водителя.
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