Первый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Австрии

Первый случай заражения оспой обезьян зарегистрирован в столице Австрии Вене, сообщает Zakon.kz.

35-летний пациент поступил в одну из больниц в Вене с повышенной температурой и пустулами на лице, передает телеканал ORF со ссылкой на местные органы здравоохранения.

Мужчину доставили в инфекционное отделение венской больницы района Фаворитен на скорой. Как уточнил пресс-секретарь Минздрава страны, пациента уже изолировали от окружающих.

Оспа обезьян — это редкое вирусное заболевание, передающееся человеку через грызунов и приматов. Симптомы заболевания включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и усталость. За последнее время его обнаружили в ряде европейских стран. В то время как оспа обезьян является эндемической в странах северной и центральной Африки.

Всемирная организация здравоохранения сообщала о 92 зарегистрированных случаях заболевания среди людей, летальные исходы не зарегистрированы.