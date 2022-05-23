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Льготное автокредитование: сколько автомобилей приобрели казахстанцы

Льготное автокредитование Фото: freepik
Заместитель председателя правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева рассказала о первых итогах программы льготного автокредитования, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Ибрашевой, с начала запуска программы было принято 14 507 заявок, из них одобрено 4834 на сумму 35,7 млрд тенге.

На сегодняшний день приобретено 34 авто: в Нур-Султане – 11, Алматы – четыре, Шымкенте – шесть, Актюбинской области – три, Алматинской – один, Западно-Казахстанской – один, Жамбылской – четыре, Павлодарской – четыре.Зампредседателя правления АО «Фонд развития промышленности» Жанар Ибрашева

Жанар Ибрашева отметила, что по итогам обращений граждан было отменено требование по наличию VIN-кода автомобиля для предоставления счета на оплату в банки второго уровня.

Также поступает много обращений граждан касательно страхования КАСКО. В связи с этим фондом для снижения финансовой нагрузки на граждан банкам-участникам было направлено условие о страховании на ежегодной основе.

Напомним, с 16 мая в Казахстане начали выдавать льготные автокредиты. На сегодняшний день одобрение в Фонде развития промышленности получили четыре банка.

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