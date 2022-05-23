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Почему требование о наличии VIN-кода отменили при заявке на льготный автокредит

кредит Фото: pexels
Директор по государственному регулированию Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ) Кайрат Еламанов объяснил, почему было отменено требование о наличии VIN-кода для подачи заявки на льготный автокредит, передает корреспондент Zakon.kz.

По словам Еламанова, с запуска программы в ассоциацию начали поступать жалобы не только от клиентов, но и автосалонов по требованию VIN-кода.

Автосалоны обратили внимание на случаи, когда клиенты подавали заявку, брали счет на оплату, особенно в первые дни, когда резервировали за ними VIN-коды. Далее они обращались в банки. После одобрения банка авто уже было готово к выдаче, автосалоны звонили гражданам, а они отказывались. Говорили, что просто хотели проверить – одобрят кредит или нет. У многих из них авто уже имелось.Директор по государственному регулированию Ассоциации автомобильного бизнеса Казахстана (АКАБ) Кайрат Еламанов

Напомним, с 16 мая в Казахстане начали выдавать льготные автокредиты. Всего поступило более 14 тыс. заявок, из них одобрили почти 5 тыс.

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