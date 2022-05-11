Навигация по конституционным поправкам — статья госсекретаря

Ерлан Карин отметил, что непосвященному человеку, вероятно, будет сложно ориентироваться в многочисленных поправках. Поэтому, для удобства ознакомления с предлагаемыми изменениями и дополнениями в Конституцию, государственный секретарь предложил разбить их на крупные блоки.

Окончательный переход от суперпрезидентской модели к президентской республике

Госсекретарь подчеркнул, что конституционная реформа сформирует оптимальный баланс отношений между ветвями власти, обеспечит максимальную равноудаленность института президентства.

Ст. 43 Конституции дополняется п. 3, который устанавливает, что президент республики на период осуществления своих полномочий не должен состоять в политической партии. Исходя из этой же логики, данный запрет распространен на председателей и судей Конституционного суда, Верховного суда и иных судов, председателей и членов Центральной избирательной комиссии, Высшей аудиторской палаты республики (новая редакция п. 2 ст. 23 Конституции). Ерлан Карин

Результатом должно стать повышение политической конкуренции, создание равных условий для развития всех политических партий, самостоятельность и беспристрастность при принятии решений.

Глава государства должен выступать незыблемым гарантом равенства возможностей для всех граждан. Поэтому ст. 43 Конституции дополняется п. 4, согласно которому близкие родственники президента не вправе занимать должности политических госслужащих, руководителей субъектов квазигоссектора. Ерлан Карин

Также государственный секретарь напомнил, что по предложению членов Рабочей группы исключаются нормы о праве Первого Президента избираться более двух раз подряд (новая редакция п. 5 ст. 42 Конституции) и п. 4 ст. 46 Конституции, гласивший, что статус и полномочия Первого Президента определяются Конституцией и конституционным законом.

Из ст. 91 Конституции исключается норма о статусе Первого Президента, как Основателя независимого Казахстана (новая редакция п. 2 ст. 91 Конституции). Ерлан Карин

Госсекретарь отметил, что результатом конституционной реформы должно стать расширение полномочий местного государственного управления и самоуправления.

Существенно меняется порядок обретения полномочий акимами областей, городов республиканского значения и столицы. Согласно новой редакции п. 4 ст. 87 Конституции, теперь они будут назначаться на должность президентом с согласия депутатов маслихатов, расположенных на территории области, или депутатов маслихатов городов республиканского значения и столицы соответственно. При этом глава государства предлагает не менее двух кандидатур, по которым проводится голосование. Получившим согласие считается кандидат, набравший большее количество голосов депутатов, принявших участие в голосовании. Ерлан Карин

Таким образом, как отметил госсекретарь РК, полномочия президента в отношении местной власти сокращаются и концентрируются на акимах регионального уровня при значительном усилении роли маслихатов.

Перераспределение ряда властных полномочий

Госсекретарь напомнил, что президентская квота в Сенате сокращается с 15 до 10 депутатов. Причем пять из них будут предложены Ассамблеей народа Казахстана (новая редакция п. 2 ст. 50 Конституции).

Полномочия Сената дополняются правом согласования вносимых президентом республики кандидатур на посты председателей Конституционного суда и Высшего судебного совета (новые редакции пп. 4) ст. 44, пп. 2) ст. 55, п. 4 ст. 82 Конституции). Ерлан Карин

В целом, по его словам, модернизируется институт конституционного контроля с учреждением Конституционного суда (вместо действующего Конституционного совета).

Конституционный суд будет состоять из 11 судей (нынешний Конституционный совет состоит из семи членов). Состав его формируется следующим образом: шесть судей назначаются Парламентом (по три судьи Мажилисом и Сенатом), четыре судьи назначаются президентом. Председатель Конституционного суда назначается президентом с согласия Сената (новая редакция пп. 1) ст. 57, пп. 7) п. 3 ст. 58, ст. 71 Конституции). Ерлан Карин

Также госсекретарь напомнил, что институт «Государственного секретаря» преобразуется в институт «Государственного советника», который будет заниматься формированием предложений и рекомендаций главе государства (новая редакция пп. 19 ст. 44 Конституции).

Усиление роли и повышение статуса Парламента

Ерлан Карин отметил, что усиливается парламентский контроль за качеством исполнения республиканского бюджета.

Счетный комитет по контролю за исполнением республиканского бюджета преобразуется в Высшую аудиторскую палату, председатель которой должен два раза в год отчитываться перед депутатами Мажилиса (новая редакция пп. 2) ст. 53, новый пп. 3-1) п. 1 ст. 56 Конституции). Это еще более упрочит статус Мажилиса и в целом Парламента. Ерлан Карин

По его словам, предлагается, чтобы Мажилис принимал законы (ранее рассматривал и одобрял законопроекты), а Сенат одобрял или не одобрял законы (ранее Сенат принимал законы) (новая редакция п. 4 и п. 5 ст. 61 и п. 5 ст. 62 Конституции). Это делается для укрепления механизма сдержек и противовесов в политической системе и оптимизации законотворческой процедуры.

Конституционные законы будут приниматься Парламентом на совместном заседании палат в не менее чем двух чтениях (новая редакция ст. 53 Конституции).

Кроме того, вводится особый механизм оперативного принятия законов в исключительных случаях.

Законопроекты, внесенные в порядке законодательной инициативы правительства республики подлежат рассмотрению Парламентом немедленно на совместном заседании его палат. Цель – оперативное реагирование на условия, создающие угрозу жизни и здоровью населения, конституционному строю, охране общественного порядка, экономической безопасности страны. Ерлан Карин

Госсекретарь напомнил, что на период рассмотрения данных законопроектов правительство республики получит право принимать временные нормативные правовые акты, имеющие силу закона (дополнение п. 2 и п. 3 ст. 61 Конституции).

Расширение участия населения в управлении страной

В основном законе окончательно и однозначно закрепляется норма о том, что земля и ее недра, воды, растительный и животный мир, другие природные ресурсы принадлежат народу. От имени народа право собственности осуществляет государство (новая редакция п. 2 ст. 1 Конституции). Ерлан Карин

Усиление механизмов защиты прав граждан

Правовое положение и организация деятельности Уполномоченного по правам человека отныне будут определяться конституционным законом. Кроме того, окончательно закрепляется решение об отмене смертной казни на конституционном уровне (новая редакция п. 2 ст. 15 Конституции).

Компетенция, организация и порядок деятельности прокуратуры будут определяться конституционным законом (новая редакция п. 4 ст. 83 Конституции). Это должно усилить системную правозащитную деятельность и высший надзор за соблюдением законности на территории РК от имени государства в установленных законом пределах и формах. Ерлан Карин

Резюмируя, государственный секретарь отметил, что конституционная реформа должна расширить участие граждан в управлении государством и обеспечить реальную демократизацию политических процессов.

Напомним, 5 мая 2022 года Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме. В этот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому республиканский референдум назначен на 5 июня.

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6 мая в Центральной избирательной комиссии Казахстана рассказали, как будет проходить республиканский референдум по поправкам в Конституцию страны. Также в ЦИК РК рассказали, какой должна быть явка, чтобы референдум по поправкам в Конституцию страны состоялся, а также о том, в каком случае не засчитают голоса казахстанцев на референдуме.