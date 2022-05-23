Соцопрос: Более 72% казахстанцев поддерживают идею проведения референдума

Проведенные экспертами соцопросы последних дней демонстрируют рост поддержки казахстанцами идеи референдума по конституционным поправкам, передает Zakon.kz.

5 июня состоится республиканский референдум по вопросу принятия изменений и дополнений в Конституцию. Изменения в основной действующий закон включают в себя поправки в 31 действующую статью и дополнение Конституции двумя новыми статьями. Они направлены на кардинальную трансформацию действующей политической модели.

Вместе со стартом агитационного периода регулярно проводятся замеры отношения казахстанцев к предстоящему республиканскому референдуму.

Результаты последнего социологического онлайн-опроса, проведенного Службой центральных коммуникаций при президенте РК, показали рост уровня поддержки идеи президента Касым-Жомарта Токаева о проведении референдума по внесению поправок в Конституцию страны. Пресс-служба СЦК

Среди опрошенных 78,52% казахстанцев знают о том, что референдум состоится 5 июня, а 72,01% казахстанцев поддерживают идею проведения референдума.

При этом планируют пойти на голосование около 68,92% казахстанцев, еще не определились с выбором – 21,79%. Показатели информированности о референдуме выросли на 7%, показатели намерения прийти – более чем на 2%. Пресс-служба СЦК

Социологическое исследование проведено 17-19 мая методом онлайн-опроса СЦК при президенте РК.

Выборка включила 4 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет и старше. Точками опроса выбраны Нур-Султан, Алматы, Шымкент и 14 областей страны.

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Напомним, ранее высокий уровень поддержки идеи о проведении референдума был подтвержден результатами опросов, проведенных Службой центральных коммуникаций при президенте РК – 73% (3-5 мая), Казахстанским институтом стратегических исследований при президенте РК (5-10 мая), где 76,40% казахстанцев поддержали поправки, а также общественным объединением «Қоғамдық пікір» институты» (3-5 мая) с результатом в 73,33% поддерживающих казахстанцев.