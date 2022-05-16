Подавляющее большинство казахстанцев намерены прийти на референдум — соцопросы

В Казахстане активно обсуждается предложение главы государства Касым-Жомарта Токаева о референдуме по конституционным поправкам, запланированном на 5 июня 2022 года. Впервые пакет масштабных политических реформ был заявлен в Послании президента 16 марта, была собрана специальная рабочая группа по подготовке конституционной реформы и после одобрения Конституционного совета РК вышел соответствующий указ президента о проведении референдума.

Новость по теме Назначена дата проведения референдума в Казахстане

Так, по итогам исследования ОО «Қоғамдық пікір» институты», прошедшего в начале мая, политику президента Касым-Жомарта Токаева поддерживают 78,11% респондентов. Телефонные опросы, проведенные в трех мегаполисах – Нур-Султане, Алматы и Шымкенте, а также в 14 областях, в которых приняли участие не только горожане, но и сельчане, показали достаточно высокий уровень поддержки проведения референдума по внесению изменений в Конституцию – 73,33%.

Как показывают социологические исследования, проведенные общественным объединением «Қоғамдық пікір» институты», Службой центральных коммуникаций (СЦК), а также опросы на различных площадках в социальных сетях, подавляющее большинство казахстанцев – более 70% – готовы поддержать конституционные поправки.

В онлайн-опросе СЦК, проведенном 4-5 мая на платформе Qalaysin, приняли участие 1172 респондента также из всех регионов. Здесь 71,67% опрошенных поддерживают президентскую идею проведения референдума по внесению поправок в Конституцию.

Показательны и опросы, проведенные в первой половине мая на базе крупных telegram-каналов (суммарно более 25 тыс. респондентов). Из ответивших пользователей 62, 67 и 73% подтвердили, что собираются принять участие в республиканском референдуме.

Как видно из соцопросов и специальных исследований, предстоящий референдум и изменения в Конституцию небезразличны казахстанцам. Итоги показывают, что конституционные реформы поддерживают порядка 70% респондентов.

На избирательный участок собираются прийти и проголосовать от 62 до 73% опрошенных. Это достаточно высокий показатель.