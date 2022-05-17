Большинство поддерживает инициативы Токаева о проведении референдума — Тукумов

Как только глава государства объявил о референдуме, Казахстанский институт стратегических исследований с 9 по 12 мая провел телефонный социологический опрос по отношению казахстанцев к конституционным реформам и референдуму. В опросе приняли участие 1200 респондентов из Алматы, Нур-Султана, Шымкента и 17 областей. Так, согласно данным, участвовать в референдуме намерены 66,4% всего населения. Напомню, референдум считается состоявшимся при явке более 50% избирателей, то есть мы уже говорим о цифре 66,4%. Директор Казахстанского института стратегических исследований Еркин Тукумов

В целом, по его данным, результаты соцопроса показали, что 70% казахстанцев слышали о предстоящем общенациональном референдуме. При этом, добавил спикер, инициативы президента Токаева о проведении референдума поддерживают 76,4% казахстанцев.

Новость по теме За что казахстанцы будут голосовать на референдуме – поправки в Конституцию

У подавляющего большинства казахстанцев есть понимание важности происходящих изменений. Всего 15,4% не поддерживают идею референдума и не определились с выбором 8,2%. Последняя цифра говорит о том, что каждый десятый казахстанец еще не определился. Поэтому наша задача как экспертов четко и ясно дальше разъяснять смысл и важность реформ, необходимость проведения референдума в строительстве Нового Казахстана. Еркин Тукумов

Напомним, 5 мая 2022 года Парламент Казахстана принял поправки в закон о референдуме. В этот же день глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал указ, согласно которому республиканский референдум назначен на 5 июня.

6 мая в Центральной избирательной комиссии Казахстана рассказали, как будет проходить республиканский референдум по поправкам в Конституцию страны. Также в ЦИК отметили, какой должна быть явка, чтобы референдум по поправкам в Конституцию страны состоялся.

12 мая в кулуарах правительства глава Минфина Ерулан Жамаубаев сообщил, что на проведение референдума из республиканского бюджета будет выделено 16 млрд 460 млн тенге.