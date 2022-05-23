Курс рубля подрос на торгах в Казахстане
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По результатам вечерней сессии Казахстанской фондовой биржи (KASE) курс рубля еще подрос, а евро – снизился на торгах, сообщает Zakon.kz.
Cредневзвешенный курс российского рубля продолжает расти и достиг 7,22 тенге, поднявшись за сутки на 0,07 тенге.
Cредневзвешенный курс евро по итогам вчерашних вечерних торгов снизился до 448,25 тенге (-0,75).
Cредневзвешенный курс китайского юаня понизился на 0,14 тенге и составил 63,62 тенге.
Курс доллара снизился до 424,84 тенге
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