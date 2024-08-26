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Курс доллара еще подрос на торгах 26 августа

Доллары, деньги, обмен валют, обменник , фото - Новости Zakon.kz от 26.08.2024 15:39 Фото: pixabay
На Казахстанской фондовой бирже (KASE) в 15:30 26 августа 2024 года закрылись торги по иностранным валютам, сообщает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара по итогам торгов составил 483,65 тенге, поднявшись на 0,81 тенге.

Курс китайского юаня вырос на 0,55 пункта, составив 67,91 тенге.

В обменных пунктах Алматы доллары покупают/продают по 482,7-485,1 тенге, евро – по 537,5-542 тенге, российские рубли – по 5,19-5,29 тенге.

Между тем мировые цены на нефть растут в ходе торгов 26 августа.

Так, стоимость фьючерсов на Brent на ноябрь на электронных торгах ICE Futures повысились на 1,02%, до 78,95 доллара за баррель.

На электронных торгах NYMEX фьючерсы на нефть WTI на октябрь подорожали на 1,16%, до 75,70 доллара за баррель.

Утром 26 августа Нацбанк установил курс доллара в 482,78 тенге, евро – в 536,66 тенге, рубля – в 5,28 тенге.

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