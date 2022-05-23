В МОН РК разъяснили инцидент об оспаривании «четверки» в суде Павлодара

В МОН РК разъяснили инцидент об оспаривании «четверки» в суде родителем павлодарского школьника. В ведомстве отметили, что история произошла еще 2016 году, когда в Казахстане еще не было автоматического выведения итоговых оценок системой Kundelik, сообщает Zakon.kz.

Кроме того, в пресс-службе Минобразования уточнили, что речь идет не об оспаривании оценки на уроке, а о расчете среднегоарифметического при выставлении оценки за четверть. Была допущена ошибка в расчетах общего балла.

Подчеркивается, что сейчас неточности в расчетах при выставлении оценок исключены, поскольку процесс выведения общей оценки автоматизирован. В школах используют электронные журналы «Күнделік».

Обращаем внимание на то, что в соответствии с приказом МОН РК №125 пересмотр оценок не допускается. К сожалению, иногда родители пытаются оказать давление на педагогов при оценивании знаний детей. Мы считаем незаконной ситуацию, когда родители, оказывая давление, пытаются добиться пересмотра оценок. Учителя выполняют свою работу, и мы не должны им мешать. При этом мы, конечно, поддерживаем объективное и справедливое оценивание знаний. Директор Института содержания среднего образования Национальной академии образования им. Ы. Алтынсарина Алия Чокушева

Алия Чокушева уточнила, что критериальное оценивание было введено в 2016 году. Описываемый случай имел место семь лет назад.

Ранее появилась информация, что мама павлодарского школьника оспорила в суде решение об отказе в пересмотре оценки по одному предмету.