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Суд в Астане вернул иск об оспаривании решения о переводе "часов" без рассмотрения

Часы, часовой пояс, время, смена часового пояса, часовой пояс Казахстана, часовой пояс в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 01.10.2024 13:31 Фото: Zakon.kz
Специализированным межрайонным административным судом Астаны возвращен без рассмотрения иск об оспаривании решения о переводе "часов", сообщает Zakon.kz.

Из распространенного 1 октября релиза следует, что мужчина обратился в административный суд столицы с иском к правительству Казахстана в лице Министерства торговли и интеграции РК, которым просил:

  1. Признать незаконным постановление правительства от 19 января 2024 года "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года №1749 "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан";
  2. Признать незаконным решение рабочей группы при правительстве от 2 августа 2024 года об отказе в удовлетворении петиции "Вернем время назад" и доступа к информации;
  3. Признать незаконным ответ от 1 августа 2024 года;
  4. Признать незаконным ответ от 27 августа 2024 года.
"Вместе с тем требования истца в первоначально заявленном виде не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства. В этой связи судом в рамках реализации принципа активной роли суда истцу было разъяснено право уточнить свои требования и рекомендовано изменить формулировку исковых требований (указать итоговое решение и надлежащего ответчика). В установленные судом сроки никаких заявлений об уточнении или дополнении административного иска в суд не поступило. Таким образом, истец не воспользовался своим правом, требования не уточнил (не изменил), в связи с чем иск был возвращен".Специализированный межрайонный административный суд Астаны

Решение не вступило в законную силу.

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2 августа 2024 года министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев озвучил окончательное решение по петиции "Вернуть время назад". Как было отмечено в заявлении, изучение всех представленных рабочей группой данных и аргументов, научных исследований и рекомендаций подтвердило, что перевод ряда регионов Казахстана на один час назад соответствует естественным солнечным циклам и основан на научных исследованиях и рекомендациях.

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МТИ МТИ РК Астана Правительство РК Казахстан Смена часового пояса 2024 год Петиции
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