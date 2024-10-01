Суд в Астане вернул иск об оспаривании решения о переводе "часов" без рассмотрения

Специализированным межрайонным административным судом Астаны возвращен без рассмотрения иск об оспаривании решения о переводе "часов", сообщает Zakon.kz.

Из распространенного 1 октября релиза следует, что мужчина обратился в административный суд столицы с иском к правительству Казахстана в лице Министерства торговли и интеграции РК, которым просил:

Признать незаконным постановление правительства от 19 января 2024 года "О внесении изменений в постановление правительства Республики Казахстан от 23 ноября 2000 года №1749 "О порядке исчисления времени на территории Республики Казахстан"; Признать незаконным решение рабочей группы при правительстве от 2 августа 2024 года об отказе в удовлетворении петиции "Вернем время назад" и доступа к информации; Признать незаконным ответ от 1 августа 2024 года; Признать незаконным ответ от 27 августа 2024 года.

"Вместе с тем требования истца в первоначально заявленном виде не подлежат рассмотрению в порядке административного судопроизводства. В этой связи судом в рамках реализации принципа активной роли суда истцу было разъяснено право уточнить свои требования и рекомендовано изменить формулировку исковых требований (указать итоговое решение и надлежащего ответчика). В установленные судом сроки никаких заявлений об уточнении или дополнении административного иска в суд не поступило. Таким образом, истец не воспользовался своим правом, требования не уточнил (не изменил), в связи с чем иск был возвращен". Специализированный межрайонный административный суд Астаны

Решение не вступило в законную силу.

Материал по теме Могут ли сократить рабочий день в Казахстане, рассказала глава Минтруда

2 августа 2024 года министр торговли и интеграции Казахстана Арман Шаккалиев озвучил окончательное решение по петиции "Вернуть время назад". Как было отмечено в заявлении, изучение всех представленных рабочей группой данных и аргументов, научных исследований и рекомендаций подтвердило, что перевод ряда регионов Казахстана на один час назад соответствует естественным солнечным циклам и основан на научных исследованиях и рекомендациях.