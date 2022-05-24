Народные контролеры выявляют нарушения на производстве

Проект «Народный контроль» стартовал на Донском ГОКе. Это уже третий филиал АО «ТНК «Казхром», входящего в состав ERG, на котором внедрен этот социальный проект. Ранее он стартовал на ферросплавных заводах в Актобе и Аксу.

Контролерами здесь выступают бывшие сотрудники предприятий, которые по состоянию здоровья не могут работать на производстве, и люди с ограниченными возможностями, проживающие в регионе. Цель проекта – усилить надзор за безопасностью работ и охраной труда.

На сегодня на ферросплавных заводах Казхрома работает 30 операторов видеонаблюдения. В Хромтау на должность наблюдателей пригласили 10 человек. В основном это люди, которые имеют инвалидность. Они зачисляются в штат предприятия со всеми необходимыми отчислениями и социальным пакетом. Компания предоставила сотрудникам ноутбуки и мобильные телефоны. С помощью оборудования они будут подключаться к системам видеонаблюдения предприятия и сообщать о фиксации нарушений диспетчерам предприятия. Работать операторы будут из дома – по четыре часа ежедневно.

На ДГОКе на сегодня уже трудоустроены восемь сотрудников предприятия с ограниченными возможностями, - отмечает директор ДГОКа Азамат Бектыбаев. – Мы надеемся это станет еще одним шагом к нашей общей цели – нулевому травматизму на производстве. Да, у нас есть внутренний контроль над соблюдением правил безопасности, но как мы видим его недостаточно, поэтому компания приглашает для этой цели внешних наблюдателей.

Все операторы перед началом работы прошли специальное обучение. Зафиксировав нарушение, сотрудник формирует отчет для отдела охраны труда.

Когда узнал о проекте, решил, что к нему присоединюсь, - говорит народный контролер Медет Сагындыков. – Сдал экзамен, получил работу. Раньше я был электрослесарем в ремцехе № 4, но, к сожалению, пришлось уволиться в связи со здоровьем – были проблемы с почками. Около двух лет был без работы. Хорошо, что есть возможность трудиться в удобном, удаленном формате.

Напомним, в 2019 году проект «Народный контроль» презентовали главе Республики Казахстан Касым-Жомарту Токаеву в рамках его рабочего визита в Актюбинскую область.

Тогда он успешно стартовал на Актюбинском заводе ферросплавов, после опыт был тиражирован на Аксуский завод.

Идея уникальна своей двухсторонней направленностью, отмечают на Аксуском заводе ферросплавов. Уделяя основное внимание охране жизни и здоровья сотрудников, социальная ориентированность проекта помогает обеспечить работой тех, кто не может полноценно трудиться из-за болезней или травм. Ежедневно 10 из 15 операторов видеонаблюдения (они работают по сменам) просматривают изображение, транслирующееся онлайн с 65 камер, установленных на разных объектах завода. Под постоянным присмотром находятся в первую очередь плавильные цеха АксЗФ – их литейные пролеты, отметки горновых, кабины электродов, а также участок отгрузки ферросплавов морскими контейнерами. Благодаря внимательности и беспристрастной фиксации нарушений, операторы видеонаблюдения предотвратили большое количество опасных ситуаций.

Мы хотим сформировать культуру производственной безопасности, осознанное отношение у сотрудников к своей жизни и своему здоровью, – отмечает руководитель cлужбы охраны труда и промышленной безопасности «Казхрома» Игорь Сидоркин. – Как показывает опыт на ферросплавных заводах, проект «Народный контроль» стал достаточно эффективным инструментом мониторинга и предотвращения опасного поведения в цехах.

За все время работы проекта на филиалах Казхрома операторами видеонаблюдения выявлено более 27 тысяч нарушений. Это потенциально предотвращенные происшествия.