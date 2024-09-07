Новое слово в металлургии: как в Актобе изобрели уникальный способ производства феррохрома

Актюбинский завод ферросплавов АО "ТНК "Казхром" дважды вошел в историю: в 1943 году как первенец черной металлургии Казахстана и в 2014 году – открыв цех с четырьмя печами постоянного тока, мощность каждой из которых составляет 72 МВт. В мире им аналогов нет, сообщает Zakon.kz.

Актюбинский завод ферросплавов АО "ТНК "Казхром", входящий в ERG, впечатляет своим масштабом: это своего рода город в городе со своей экосистемой, которая всецело основана на технике безопасности. Со стороны человек сюда попасть не может. Для этого нужно получить специальный допуск.

Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Первое, на что обращаешь внимание, так это на огромное количество знаков. Одни предупреждают об опасности. Другие запрещают те или иные действия. Есть и такие, которые, наоборот, показывают, как и что нужно делать в той или иной ситуации. Без инструктажа по технике безопасности и специальной экипировки передвигаться по территории завода строго запрещено. Оно и понятно – АЗФ считается опасным производством.





Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Поэтому, рассказав о правилах поведения, нам выдали опознавательные жилетки оранжевого цвета, чтобы не терять нас из виду. Для защиты выдали специальные каски, очки и перчатки. Еще одно обязательное требование – респиратор, защищающий органы дыхания от пыли.





Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Первым делом нам показали операторскую – это не только "глаза", "руки", "сердце" предприятия, но и его "мозг": на наших глазах четыре оператора, сидя за пультом, управляли всеми технологическими процессами.





Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

"Здесь у нас идет весь цикл – от загрузки шихтовых материалов до выпуска металла. Мы всеми этими процессами управляем", – говорит оператор Сергей Баравицкий.

На заводе он работает почти 26 лет.





Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

К слову, большинство сотрудников – мужчины.



"У нас металлургическое производство характеризуется наличием высоких температур, расплавом, на заводе установлены 20 печей разной мощности – от 5 до 75 МВт. Основные профессии у нас – это плавильщики, дробильщики, то есть такая мужская работа, поэтому около 80% – мужчины. Но есть такая специфическая профессия, мы их называем "женщины огненной профессии" – это машинисты кранов. Там необходимы точность движения, аккуратность, соблюдение всех правил – эту работу мы больше доверяем женщинам", – говорит директор Актюбинского завода ферросплавов Ержан Абдулабеков.





Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

Но на заре становления, в 1943 году, во время Великой Отечественной войны, когда мужское население было на фронте, добавил он, женщины работали и в качестве плавильщиков.





Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

В основном на предприятии работают жители Актобе, львиная доля – жители района "Жилгородок".







Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

А так называется самая первая печка, ведь ее в годы войны строили комсомольцы. И если цветная металлургия тогда уже была в Казахстане, то с запуском Актюбинского завода ферросплавов началось в стране развитие черной металлургии. Поэтому, собственно, ее и называют ласково "первенцем".

Но спустя 71 год завод вновь вошел в историю, открыв в 2014 году цех с четырьмя печами постоянного тока, мощность каждой из которых составляет 72 МВт. В мире им аналогов на сегодня нет.

"Строительство цеха №4 началось в 2010 году, в 2014 году мы его запустили – завод функционирует 10 лет, и сейчас уже работает на полной мощности. Проектная мощность цеха – 440 тыс. тонн, в целом, завод производит более 700 тыс. тонн ферросплавов в год. Цех состоит из четырех печей в 72 МВт, но они сегодня стабильно работают на 75 МВт и уже тестируют переход на 80 МВт. Это самые мощные печи постоянного тока в мире, которые производят ферросплавы. Аналог находится в ЮАР, но у него мощность 60 МВт, и у них одна печка. На сегодняшний день это самые мощные печи постоянного тока в мире. В канун юбилея здесь получена трехмиллионная тонна ферросплавов. Основная часть продукции уходит на экспорт в страны Европы, США, Японию, Корею и Китай", – отметил Ержан Абдулабеков.

По его словам, выпускаемые здесь ферросплавы пользуются большим спросом. Вызвано это максимальным содержанием хрома в металле – до 70%. Тогда как у производителей ЮАР и Китая этот показатель составляет 50-55%.





Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова

"На заводе в целом работают 4 тыс. человек. Здесь максимально все автоматизировано. Традиционные печи, на которых мы привыкли работать – печи переменного тока, не "любят" мелкую руду, а значит, часть сырья просто остается не у дел. Сегодня, когда повестка ESG остро стоит перед бизнесом, расточительное производство просто неприемлемо, а выживают только максимально эффективные производители, позволить такого мы не можем. Печи цеха №4 Актюбинского завода ферросплавов позволяют работать на более мелкой руде. Это снижает себестоимость продукции, не влияя на качество", – отметил директор АЗФ.

Генеральный директор АО "Транснациональная компания "Казхром" Сергей Прокопьев подчеркнул, что у истоков создания этого цеха стояли Марат Коспанов и Разин Александр. Им удалось объединить команду, которая и занялись поиском новых технологий. Тогда и возникла идея применения печи постоянного тока. Акционеры поверили в их идею и уже 23 августа 2014 года таким способом была осуществлена первая выплавка.

"Мы празднуем первый, пока, может быть, маленький юбилей цеха № 4, но сразу хочется сказать, что все мы верим в то, что у этого цеха и у Актюбинского завода ферросплав впереди очень большое и яркое будущее. Возвести производство – сложная задача, но еще сложнее вывести его на рабочую мощность и удержать результат. В процессе пусконаладочных работ выявлены проектные ошибки, случались поломки. Мы привлекали зарубежных специалистов, но на проектную мощность производство вывели именно казахстанцы – металлурги Актюбинского завода ферросплавов, технологи Казхрома и ERG, ремонтные службы, которые доработали конструкции печей. Коллеги проделали колоссальную работу, мы должны ими гордиться!" – сказал он.

В текущем году компания планирует произвести 1,860-1,895 млн тонн ферросплавов и добыть 6 млн тонн руды. В следующем году планируется произвести 1,96-2 млн тонн ферросплавов.

В планах также строительство утилизационной электростанции, где в качестве топлива будет использоваться ферросплавный газ, который пока сжигается на факелах. Это позволит дополнительно производить 80 МВт. Добытая электроэнергия будет использоваться для нужд завода.

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