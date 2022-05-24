Астролог рассказала, как не позволять собой манипулировать

Как каждому из представителей зодиакального круга избежать манипуляции. Об этом рассказала эксперт по звездам и психолог Наталья Копнева, передает Zakon.kz.

Манипуляция – психологическое воздействие на подсознание человека с целью изменить его поведение в интересах других. Очень распространенным этот социально-психологический феномен стал в век глобализации. Он представляет проблему для индивидов со слабой волей и низким уровнем сознательности.

Астролог и психолог Наталья Копнева назвала порталу FTimes.ru слабые места представителей всех знаков зодиака и рассказала, как не поддаться на манипуляции.

Овен и Скорпион

Слабым местом рожденных под этими созвездиями является импульсивность – если надавить на эмоциональность Овнов и Скорпионов, то может вспыхнуть пожар, в котором сгорят все логические доводы. Также они являются нервно возбудимыми личностями, которые могут гасить свои вспышки алкоголем.

Опытный манипулятор знает, что стоит лишь задеть за живое этих людей, и можно уводить разговор в нужную сторону, подпитывая в них ненависть и гнев.

Как не поддаться на манипуляции?

Вам, уважаемые Овны и Скорпионы, без контроля эмоций просто не обойтись. Вы можете попробовать любые практики и найти ту, которая реально будет работать в вашем случае. Только обуздав «внутренних коней», вы сможете стать нечувствительными к психологическим атакам. Наталья Копнева

Телец и Весы

Представители этих знаков зодиака часто попадают впросак, потому что склонны доверять первому встречному. Рожденные под созвездиями Тельца и Весов видят в людях лучшее, а на негатив просто закрывают глаза, но не все, увы, желают им добра.

Манипуляторы могут попытаться сыграть на таких зацепках, как переживания личного характера, тонкая привязанность к людям и домашним животным, домашнему очагу и комфорту.

Как не поддаться на манипуляции?

Вам нужно научиться отпускать, не так цепко держать людей возле себя, а от привязанности к месту или вещам лучше отказаться полностью. Если вы будете готовы к переменам, то никто и ничто не заставит вас плясать под чужую дудку. Наталья Копнева

Близнецы и Дева

Коммуникативность является проблемной точкой в жизни Близнецов. Когда у рожденных под этим созвездием столь много знакомых и они стремятся поддерживать связь со всеми, то неизбежно возникают сплетни, обсуждение кого-то за его спиной.

Близнецы не видят ничего предосудительного в том, чтобы перемыть кому-то кости, так как не слишком разборчивы в вопросах морали. Такое поведение рано или поздно приведет к проблемам.

А вот претензии и дотошное внимание к незначительным деталям со стороны Дев могут сильно бесить окружающих – они спрашивают со всех слишком много.

Также представители этих знаков зодиака не понимают, как можно не следовать их «мудрым» советам. Огорчаются и переживают, а все потому, что не могут принять право на существование чужой картины мира.

Как не поддаться на манипуляции?

Близнецы без труда могут избежать манипуляций, если будут честнее и не станут поддерживать сплетни и домыслы. А Девам нужно отвести внутреннее внимание в сторону, перестать концентрироваться на своем мнении и признать законность существования другого. Наталья Копнева

Стрельцы и Козероги

Если рожденные под этими созвездиями видят дискриминацию или несправедливость, они способны на праведный гнев. Также Стрельцы и Козероги терпеть не могут противоположного мнения – их взгляд традиционно воспринимается ими как единственно верный, потому их слабое место — нетерпимость.

Козероги хотят контролировать все сферы своей жизни, что распространяется и на поведение близких, а Стрельцы более взбалмошны и эмоциональны.

Как не поддаться на манипуляции?

И Стрельцам, и Козерогам важно научиться принимать значимость каждого человека. Люди имеют право жить так, как считают нужным, и соответственно самовыражаться. Не стоит контролировать их поведение, не обязательно ваш взгляд самый верный, просто он удобен для вас лично. Наталья Копнева

Рыбы и Водолеи

Представители этих знаков зодиака уверены в своей мудрости, собственный опыт им кажется вершиной понимания жизни. Если поставить под сомнение осведомленность рожденных под знаками Рыб и Водолея в том или ином вопросе, они могут мгновенно выйти из себя.

При этом Водолеи не привыкли оглядываться на потребности окружающих. Приманив их желанной целью, можно не ждать от Водолея осторожных шагов. А вот Рыбы очень зависимы от признания окружающих. Если проигнорировать их или осудить, то можно добиться такого эффекта, когда человек будет готов на все, чтобы вновь завоевать симпатию.

Как не поддаться на манипуляции?

Вам необходимо поработать над чрезмерно раздутым эго, что значительно облегчит жизнь. Став более смиренными, вы увидите, как люди и сами станут к вам тянуться. Наталья Копнева

Раки

Рожденные под этим созвездием – невероятно чувствительны, из-за чего нередко носят скрытые обиды в себе, а разбередить их проще простого – только тронь.

Раки хотят, чтобы было красиво и романтично, словно в сказке, но жизнь — штука сложная. Через эмоции манипуляторы добиваются от этого знака всего, чего хотят.

Как не поддаться на манипуляции?

Старайтесь не давать оценочных суждений всему подряд, научитесь видеть мир таким, какой он есть, исключив свои мимолетные желания и постоянно меняющиеся стремления. Наталья Копнева

Львы

Для представителей этого знака зодиака нет ничего хуже, чем пасть в глазах общественности, потерять авторитет, лишиться чувства собственной значимости.

Львы очень зависимы от восхищения и одобрения окружающих, и когда лишаются этого, то становятся уязвимыми.

Как не поддаться на манипуляции?

Вам нужно увидеть свою ценность вне зависимости от того, кто и что о вас думает. Вы уникальны сами по себе. Старайтесь быть более разборчивы в выборе окружения. Наталья Копнева