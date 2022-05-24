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Вспышка оспы обезьян: как ситуация может повлиять на туризм

пандемия Фото: Zakon.kz
Cуществует лишь небольшая вероятность масштабной пандемии оспы обезьян. Как отметили в ВОЗ, у инфекции нет никаких признаков «завоза» из стран, где она распространена. Ее передача пока происходит внутри группы людей, передает Zakon.kz.
На текущий момент все зарегистрированные случаи в странах не выявили никаких установленных связей с путешествиями заболевших или их контактов в страны, эндемичные по вирусу оспы обезьян, – говорится в сообщении ВОЗ.

Заболевшие не привозили это заболевание через границы. По оценкам экспертов, нынешняя вспышка оспы обезьян не похожа на первые дни пандемии COVID-19, потому что «эта болезнь не передается так легко, как ковид».

В Ассоциации туроператоров не видят ограничений на передвижение, потому что преобладающий механизм распространения не тот.

Бельгия, Италия, ОАЭ уже объявили об обязательном карантине в 21 день для заболевших или подозреваемых на оспу. Контактные лица должны сдавать анализы. В этих странах ни о каких тестах для путешественников речи нет. Никакие страны на карантин для туристов не закрываются.

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, на сегодня в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян.

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