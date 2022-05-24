Как создавались первые вакцины в Казахстане
Вирус полиомиелита проникает в организм человека через рот, «переносчиками» чаще всего становятся немытые руки, предметы обихода, зараженные продукты питания и вода. Подхватить этот вирус можно при тесном общении с заболевшим человеком или бессимптомным носителем, реже он передается от человека к человеку воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем.
У истоков вакцины
Сейчас прививка против полиомиелита ставится еще в первый год жизни человека. Благодаря труду и неуемной энергии Назиры Ахматуллиной эта страшная болезнь больше не является бичем казахстанских детей.
Первая небольшая лаборатория вирусологии в Алма-Ате была открыта в 1955 году. В это время Ахматуллина делала первые шаги в медицине.
Лаборатория была создана для решения фундаментальных задач вирусологии, руководителем назначен доктор медицинских наук Хамза Жуматов.
Ахматуллина предложила начать работу с разработки метода выделения из организма больных детей вируса полиомиелита. Возглавлявший борьбу с полиомиелитом профессор Михаил Чумаков, к тому времени уже выделивший вирус клещевого энцефалита и спасший миллионы жизней, одобрил план молодой казахстанской ученой.
Как изучали вирус полиомиелита
В целях выделения вируса Ахматуллина исследовала 1297 проб кала и 719 проб крови от четырех групп детей:
а) больных;
б) переболевших;
в) поступивших в стационар с подозрением на полиомиелит;
г) находившихся в контакте с больными.
При этом каждый материал был проанализирован дважды:
1) для обнаружения цитопатогенного агента (вируса);
2) для установления его типовой принадлежности.
Сбор и доставку материала проводили эпидемиологи Казахского Института эпидемиологии, микробиологии и гигиены.
2599 детей было обследовано в связи с массовой пероральной иммунизацией живой вакциной. Здесь проводился сравнительный анализ заболеваемости среди привитых и непривитых, что приводило к увеличению объема работы уже в четыре раза. Несомненным доказательством высокой иммуногенной активности испытуемой вакцины явилось обнаружение у 95,9% привитых антител к первому, этиологически важному, типу вируса. Первыми откликнулись представители Японии, заявив о покупке большой партии вакцины. Это послужило началом широкого распространения вакцины и, тем самым, повсеместной ликвидации полиомиелита среди детей. Назира Ахматуллина
Новый враг — вирус гриппа
Ахматуллина одной из первых в мире изучила развитие вируса гриппа и то, как он поражает органы человека. Исследования проводили на эмбрионах курицы.
Проведя наблюдение, Ахматуллина сделала вывод, что вирус поражает ядра клеток. Позже биохимики выявили в ядрах зараженных клеток вирусиндуцированный рибонуклеопротеид и подтвердили заявление Ахматуллиной.
Изучение физико-химических и биологических свойств этой структуры, ставшей теперь общеизвестной как «вирус-специфический РНК-синтезирующий комплекс», позволило сделать значительный вклад в производство будущих вакцин, в том числе и от коронавируса.
Ветеран генетической науки
В 1973 году по профилю научных работ Назирой Ахматуллиной открыта первая в Казахстане лаборатория генетики вирусов. Тогда и начался второй период ее научной деятельности, ориентированный на изучение мутационного процесса у вирусов. Ученым надо было понять, как влияют различные вещества на мутацию вирусов.
Мы смогли создавать высокие урожаи вирусов и микроорганизмов и защитили нашу находку двумя авторскими свидетельствами на изобретение. Назира Ахматуллина
Ахматуллина создала целую школу генетиков, объединяющую творческие интересы двух лабораторий – экспериментального мутагенеза и генетического мониторинга, и начала, тем самым, третий период своей научной деятельности.
Помощь жертвам ядерных испытаний
Под руководством Ахматуллиной ученые изучили большую группу жителей региона Семипалатинского испытательного полигона и Приаралья. Специалисты пытались понять, в течение какого времени ядерные испытания продолжают оказывать влияние на жизнь местного населения. Было установлено снижение хромосомных аберраций в пролонгированных исследованиях с 1993 по 1998 год.