Как создавались первые вакцины в Казахстане

Полиомиелит — страшное заболевание, почти забытое нашими современниками. Но еще в 1950-х годах люди боялись серьезных увечий, которые можно было получить, просто вовремя не помыв руки. Zakon.kz рассказывает о научном пути очень известного казахстанского вирусолога Назиры Ахматуллиной.

Вирус полиомиелита проникает в организм человека через рот, «переносчиками» чаще всего становятся немытые руки, предметы обихода, зараженные продукты питания и вода. Подхватить этот вирус можно при тесном общении с заболевшим человеком или бессимптомным носителем, реже он передается от человека к человеку воздушно-капельным и воздушно-пылевым путем.

У истоков вакцины

Сейчас прививка против полиомиелита ставится еще в первый год жизни человека. Благодаря труду и неуемной энергии Назиры Ахматуллиной эта страшная болезнь больше не является бичем казахстанских детей.

Первая небольшая лаборатория вирусологии в Алма-Ате была открыта в 1955 году. В это время Ахматуллина делала первые шаги в медицине.

Лаборатория была создана для решения фундаментальных задач вирусологии, руководителем назначен доктор медицинских наук Хамза Жуматов.

Ахматуллина предложила начать работу с разработки метода выделения из организма больных детей вируса полиомиелита. Возглавлявший борьбу с полиомиелитом профессор Михаил Чумаков, к тому времени уже выделивший вирус клещевого энцефалита и спасший миллионы жизней, одобрил план молодой казахстанской ученой.

Как изучали вирус полиомиелита

В целях выделения вируса Ахматуллина исследовала 1297 проб кала и 719 проб крови от четырех групп детей:

а) больных;

б) переболевших;

в) поступивших в стационар с подозрением на полиомиелит;

г) находившихся в контакте с больными.

При этом каждый материал был проанализирован дважды:

1) для обнаружения цитопатогенного агента (вируса);

2) для установления его типовой принадлежности.

Сбор и доставку материала проводили эпидемиологи Казахского Института эпидемиологии, микробиологии и гигиены.

2599 детей было обследовано в связи с массовой пероральной иммунизацией живой вакциной. Здесь проводился сравнительный анализ заболеваемости среди привитых и непривитых, что приводило к увеличению объема работы уже в четыре раза. Несомненным доказательством высокой иммуногенной активности испытуемой вакцины явилось обнаружение у 95,9% привитых антител к первому, этиологически важному, типу вируса. Первыми откликнулись представители Японии, заявив о покупке большой партии вакцины. Это послужило началом широкого распространения вакцины и, тем самым, повсеместной ликвидации полиомиелита среди детей. Назира Ахматуллина

Новый враг — вирус гриппа

Ахматуллина одной из первых в мире изучила развитие вируса гриппа и то, как он поражает органы человека. Исследования проводили на эмбрионах курицы.

Проведя наблюдение, Ахматуллина сделала вывод, что вирус поражает ядра клеток. Позже биохимики выявили в ядрах зараженных клеток вирусиндуцированный рибонуклеопротеид и подтвердили заявление Ахматуллиной.

Изучение физико-химических и биологических свойств этой структуры, ставшей теперь общеизвестной как «вирус-специфический РНК-синтезирующий комплекс», позволило сделать значительный вклад в производство будущих вакцин, в том числе и от коронавируса.

Ветеран генетической науки

В 1973 году по профилю научных работ Назирой Ахматуллиной открыта первая в Казахстане лаборатория генетики вирусов. Тогда и начался второй период ее научной деятельности, ориентированный на изучение мутационного процесса у вирусов. Ученым надо было понять, как влияют различные вещества на мутацию вирусов.

Мы смогли создавать высокие урожаи вирусов и микроорганизмов и защитили нашу находку двумя авторскими свидетельствами на изобретение. Назира Ахматуллина

Ахматуллина создала целую школу генетиков, объединяющую творческие интересы двух лабораторий – экспериментального мутагенеза и генетического мониторинга, и начала, тем самым, третий период своей научной деятельности.

Помощь жертвам ядерных испытаний

Под руководством Ахматуллиной ученые изучили большую группу жителей региона Семипалатинского испытательного полигона и Приаралья. Специалисты пытались понять, в течение какого времени ядерные испытания продолжают оказывать влияние на жизнь местного населения. Было установлено снижение хромосомных аберраций в пролонгированных исследованиях с 1993 по 1998 год.