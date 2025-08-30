30-летие Конституции отмечают в Казахстане

Сегодня, 30 августа, главный закон нашей страны "празднует" юбилей. И сейчас уже немногие вспомнят, каким он был 30 лет назад. Zakon.kz рассказывает о непростом пути трансформаций, который прошла Конституция, прежде чем предстала перед гражданами в привычном сегодня виде.

Начнем с того, что Конституция лишь немногим моложе Независимости. Независимость Казахстан, как известно, обрел в 1991-м. Тогда же возникла необходимость и в собственных законах. Однако даже на создание базовых основ государства ушло два года – они явили себя народу лишь в 1993-м. Но и это, очевидно, еще не современная Конституция.

Минуло еще два года, прежде чем на общенациональном референдуме 30 августа 1995 года окончательно утвердили основополагающий документ. Этот момент считается и "днем рождения" Конституции, и по совместительству точкой отсчета перемен.

А их, разумеется, было немало. Хотя некоторые утверждения неприкасаемы, как, к примеру, тот факт, что Республика Казахстан утверждает себя государством, высшими ценностями которого являются человек, его жизнь, права и свободы.

Что касается изменений, они вносились в 1998, 2007, 2011, 2017 и 2022 годах. Какие-то даже отменяли друг друга. К примеру, в 1998 году был снят верхний возрастной предел в 65 лет для главы государства и увеличился срок его полномочий, а уже в 2007-м срок уменьшился, однако появился термин "Первый Президент", снимавший ограничение на избрание одно и того же лица более двух раз подряд.

Впрочем, наиболее свежи в памяти соотечественников последние на данный момент поправки – образца 2022 года. Их подписал президент Касым-Жомарт Токаев после республиканского референдума, который прошел 5 июня, – 77,18% казахстанцев тогда поддержали инициативу.

Изменения затронули сразу несколько блоков.

В части прав и свобод граждан:

воссоздан Конституционный суд;

усилена роль уполномоченного по правам человека;

утверждена норма о том, что земля, ее недра, воды, растительный и животный мир, а также другие природные ресурсы принадлежат народу;

установлены четкие определения понятий "пытка" и "жестокое обращение";

окончательно отменена смертная казнь.

Политическая система и госуправление:

ограничения на количество президентских сроков – один семилетний – и запрет на участие членов семьи президента в управлении государством;

расширение полномочий Мажилиса;

усиление роли местного самоуправления.

Также изменения затронули избирательную и правовую системы.

Материал по теме Куда сходить в Алматы на День Конституции

К слову, в текущем, юбилейном, году праздничный день выпадает на субботу. Соответственно, выходной день переносится с субботы, 30 августа, на первый рабочий день, понедельник, 1 сентября. Но важно даже не это, а повышенное внимание к "юбиляру".

Как отметил известный политолог Эдуард Полетаев, мы не живем в вакууме, все наши будни так или иначе протекают в условиях государственности.

"И сама концепция конституционализма, ее суть в том, что она подчеркивает важность и полезность государства, но стремится его усовершенствовать с помощью юридических ограничений. И базисом является Конституция. Понятное дело, условия 30-летней давности, в которых та Конституция принималась, были другими. Но все-таки возможности обеспечить ее верховенствующее положение были. Конституция для Казахстана – это своего рода общественный договор. Она соединила в себе ценности сильного государства и важность прав, свобод наших граждан. То есть Конституция – это дело не только государственной власти, а всех граждан нашей страны", – говорит Полетаев.

Высказался эксперт и о последних знаковых поправках:

"Во-первых, они направлены на переход от суперпрезидентской к президентской республике с сильным Парламентом. Там Конституционный суд появился вместо Конституционного совета. Там смешанная избирательная система для Мажилиса. Конституция – это живой организм, и она отражает попытки государства и общества выработать универсальные правовые ценности. Почему статус Основного закона у Конституции? Потому что необходимо, чтобы все национальное законодательство соответствовало ему".

Он сравнил закон с путеводителем, дающим представление об общественно-политической жизни страны. И сослался на Маргарет Тэтчер, считавшую, что "конституции должны писаться в сердцах, а не на бумаге".

И поэтому казахстанская власть осуществляет свои функции в соответствии с требованиями Основного закона, в рамках диалога между обществом и государством, подытожил Эдуард Полетаев.