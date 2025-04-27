Во Франции изобрели первую в мире вакцину от акне

Французские ученые начали тестировать вакцину для лечения акне – кожного заболевания, которым страдают около 95% людей в возрасте от 11 до 30 лет. Она может стать первой в мире прививкой от прыщей, сообщает Zakon.kz.

По информации lifehacker.ru, клинические испытания проводит французская фармацевтическая компания Sanofi. Они продлятся до 2027 года. За это время компания планирует протестировать около 400 человек в возрасте от 18 до 45 лет, страдающих акне.

Одни из них получат лекарство, а другие – плацебо. Это позволит лучше сравнить результаты, а также определить безопасность препарата.

Компания пока не раскрывает состав лекарственного средства, но известно, что это мРНК-вакцина. Она использует матричную РНК для доставки инструкций в клетки, стимулируя иммунную систему атаковать определенные белки. В Sanofi уточнили, что сыворотка предназначена для усиления иммунитета против штаммов бактерий, которые способствуют развитию акне.

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