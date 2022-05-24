Какой будет погода в Казахстане 25 мая
С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части Казахстана пройдут дожди, грозы, град, шквал, порывистый ветер. Под влиянием отрога антициклона на севере, востоке, юге, в центре страны ожидается погода без осадков, на юго-западе, юге – пыльная буря.РГП «Казгидромет»
Ночью в восточной половине Западно-Казахстанской области синоптики прогнозируют грозу, град, шквал, днем на северо-востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.
На западе, юге Костанайской области ожидаются гроза, град, шквал, на западе, востоке – усиление ветра до 15-20 м/с.
Днем в горных районах Жамбылской области – гроза, град, шквал, усиление ветра до 15-20 м/с.
На севере, востоке, юге Мангистауской области – гроза, пыльная буря, усиление ветра до 15-20 м/с.
Днем на востоке Актюбинской области – гроза, усиление ветра до 15-18 м/с.
На востоке Атырауской области – усиление ветра до 15-20 м/с, ночью на востоке – гроза.
Днем на юге, востоке, в горных районах Алматинской области – гроза, при грозе – усиление ветра до 15-20 м/с.
Днем в центре и на севере Кызылординской области – пыльная буря, усиление ветра до 15-20 м/с.
Днем на севере, западе Акмолинской, Северо-Казахстанской областей, в горных районах Туркестанской области, ночью на юго-востоке Карагандинской области, ночью в Аягозском районе Восточно-Казахстанской области ожидается усиление ветра до 15-20 м/с.
В Жарминском районе Восточно-Казахстанской области, в центре Кызылординской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.РГП «Казгидромет»
Ранее синоптики рассказали, каким будет лето в Казахстане.
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