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Синоптики рассказали, когда в Алматы придет жара

синоптики, в Алматы жарко, летняя погода Фото: Zakon.kz
Синоптики РГП «Казгидромет» рассказали алматинцам, когда в городе установится сухая и жаркая погода, передает Zakon.kz.

По данным гидрометцентра, до конца мая в Алматы сохранится неустойчивый характер погоды, временами будут наблюдаться кратковременные дожди и грозы. Кроме того, ожидаются порывистые ветры.

Температурный фон ночью будет колебаться в пределах +10…+15°С. Днем – в границах между +22…+27°С.Начальник отдела метеорологических прогнозов Кисебаев Даулет

Спикер добавил, что в отдельные дни возможно повышение температуры до +29°С.

А настоящее теплое лето ожидает жителей и гостей Алматы в середине первого летнего месяца, но также с кратковременными грозовыми ливнями.

В июне месяце ожидается постепенное повышение температуры. К середине второй декады температура в городе днем уже прогреется до +32...37°С. Осадков ожидается около нормы – 56 мм, в отдельные дни возможны кратковременные дожди с грозами и порывистым ветром.Начальник отдела метеорологических прогнозов Кисебаев Даулет

Кроме того, специалист добавил, что во второй и третьей декадах июня месяца вероятен град.

С начала мая мегаполис заливает частыми дождями. Сильные осадки осложнили ситуацию в городе, перегрузив всю ливневую систему. Коммунальные службы в усиленном режиме ведут борьбу со сточными водами на улицах города, освобождая арыки и откачивая кубометры воды из переходов, дворов и подвалов.

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