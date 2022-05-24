В Казахстане документы для поступления в вузы будут принимать по-новому – с 2022 года прием документов будет осуществляться на базе цифровой платформы Министерства образования и науки РК. Об этом на аппаратном совещании ведомства сообщил глава МОН Асхат Аймагамбетов, передает Zakon.kz.

По словам главы Минобразования, «прием документов абитуриентов для поступления в вузы, в том числе и на платные отделения, будет осуществляться на базе цифровой платформы МОН».

Это исключит случаи, когда вузы принимают абитуриентов без результатов ЕНТ или без документов вообще. Поэтому для обеспечения академической честности и законности с этого года обязательно и на платные отделения, и по грантам прием (документов. – Прим. ред.) должен быть проведен на базе единой платформы МОН. Асхат Аймагамбетов

Ранее психолог Меруерт Байтуменова дала советы родителям, как помочь школьнику справиться со стрессом при подготовке к ЕНТ.