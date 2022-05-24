Художник Марат Бекеев раскрыл секрет попадания на аукцион Christie’s в Лондоне

Имя казахстанского художника Марата Бекеева достаточно известно за рубежом. Одна из его работ была продана на известном аукционе Christie’s в Великобритании за 45 тыс. фунтов. Мастер с 2010 года избегает общения с прессой, но сделал исключение для корреспондента Zakon.kz.

Марат Бекеев увлечен работой над своими картинами и не считает важным лишний раз напоминать о себе. Мастер убежден, что картины сами говорят за художника и он не нуждается в искусственном продвижении.

За границей казахстанца знают очень хорошо, он с честью представляет страну и отечественное искусство на многочисленных выставках в США, Европе и Азии.

Фото: Zakon.kz

Я делаю свое дело, остальное – награды, титулы, мне не интересно, не нужно. За рубежом меня спрашивают, есть ли у меня научная или академическая степень, я отвечаю, что я – просто художник. Там через одного – профессора, академики. А я к этому не стремлюсь, мне важно другое. Например, Guns‘N’Roses в 2009 году нашли мою картину, им понравилось, взяли для оформления своего альбома Chinese Democracy – Guitar Tab вместе с 11 другими работами художников со всего мира. Такое признание для меня, как для человека творческого, лучше, чем если я был бы профессором, лауреатом. Художник Марат Бекеев

В 2008 году произошло другое знаковое событие – картину казахстанского художника продали на одном из престижнейших аукционов в Лондоне Christie’s за 45 тыс. фунтов (около 56,2 тыс. долларов по нынешнему курсу). Для любого европейского или американского художника это было бы очень значимым достижением, но Марат относится к событию 14-летней давности спокойно.

Сделали отбор среди художников в Казахстане и потом уже вывезли в Лондон, где сначала сделали выставку «Арт-Номад» в залах аукционного дома Christie’s в столице Великобритании, и там же провели благотворительный аукцион. Марат Бекеев

Художник вспоминает, что на вырученные от аукциона средства купили, в том числе, инватакси для казахстанцев с особыми потребностями.

Сейчас, когда вижу такой автомобиль, думаю, что это частичка денег от продажи и моей работы, это приятно. Я всегда участвую во всех благотворительных акциях, отдаю картины, не останавливаюсь. Художник, я считаю, обязан участвовать в благотворительных аукционах. Марат Бекеев

Бекеев как художник, который проводит выставки чаще за границей, нежели в Казахстане, считает, что в нашей стране арт-рынок своеобразный.

Люди как-то живут, кто-то что-то пишет, делает, вопрос профессионализма, конечно, отдельный. Сейчас очень много художников непрофессиональных, их раскручивают, они получают звания в зарубежных академиях, но мне это ничего не говорит. Можно пересчитать по пальцам современных казахстанских художников, кто интересен. Марат Бекеев

Фото: Zakon.kz

Бекеев работает на холсте, пишет красками, не относит себя к представителям contemporary art (современного искусства). Он отметил, что многие новые галереи в Казахстане стремятся развивать современное искусство как совокупность художественных практик, даже если художники не получили профильное образование. Марат Бекеев считает, что в этом есть хорошая тенденция, молодежь раскрывает себя, свой талант. Но отсутствие профессионалов, которые могли бы отличить талант, сказывается на результате.

В Казахстане нет хороших арт-менеджеров, которые могли бы хорошо разбираться в искусстве и знали бы, как и что продвигать. Художники чаще всего сами возят, продвигают, договариваются. С государством решаются работать не все, так как очень много сложностей. Марат Бекеев

Марат Бекеев родился в Актобе. С детства занимался в изостудии Дворца школьников. После окончания в 1983 году художественно-оформительского отделения Актюбинского училища он поступил в Белорусский театрально-художественный институт на отделение станковой живописи, которое с успехом окончил.

Фото: Zakon.kz

Первые выставки за границей у Марата были общими – его работы выставлялись вместе с картинами других художников. Однажды его друзья открыли галерею в Брюсселе (Бельгия) и пригласили его в качестве одного из первых художников.

Мы поехали из Актобе с ними на машине в Брюссель. Ехали через Россию, Финляндию, Швецию, Данию, Германию. Остался в Брюсселе на месяц, поработал, сделали выставку. Потом они сделали меня представителем их галереи в Центральной Азии, я здесь собирал выставки и отвозил. Делали выставки в Европе. С тех пор меня стали узнавать, приглашать. В Турции каждый год выставляюсь. Сейчас я вышел на контакт с немецкой галереей, отправил три работы на NordArt – большую известную выставку на севере Германии. Марат Бекеев

Судьба казахстанского художника, по мнению Бекеева, такова, что первые художники выживают, вторые – живут более успешно, третьи создают что-то параллельное (бизнес и т.д.), четвертые – преподают. По его словам, он «сам по себе», не выживает и не преподает на данный момент.

Фото: Zakon.kz

Опыт преподавания у Марата все-таки есть. В 1994-1995 годах он работал в Актобе. За год поднял курс рисунка на новый уровень, даже успел получить повышение до руководителя по обучению рисунку на всех курсах. Бекеев прописал программу, ставил задачи педагогам. А потом начались выставки в Алматы, и он не смог жить на два города.

Фото: Zakon.kz

Говоря о деньгах, Бекеев приводит философские размышления. Он считает, что художнику не надо специально искать денег.

Надо просто хорошо работать, вкладывать, и все придет, когда тебе нужно. Деньги приходят, так получается. Охоты за деньгами нет. Конечно, в критические моменты приходится делать предложения людям. У меня были такие моменты, особенно когда сын в аварию попал, ему были необходимы операции. В Южной Корее, в Турции сделали, на это нужны были деньги. Люди и так помогали, но приходилось активно продавать картины. В основном же придерживаюсь того, что деньги сами находят талант. Марат Бекеев

Работы Бекеева находятся в частных коллекциях многих известных предпринимателей и государственных деятелей.

Афишировать имена? Ни в коем случае. Я придерживаюсь правила: если меня лично об этом не попросили, не называю имен. Деликатность – такая вещь. Когда выпускал каталог, обзванивал людей, спрашивал, можно ли написать, что в их коллекции работа моя есть, та или иная. Кто-то соглашался, им нравилось, другие просили не упоминать их имя. Спокойно к этому отношусь. Важно, что картины находят своего зрителя. Марат Бекеев

По мнению художника, искусство – это не просто ремесло, а нечто высокое, имеющее связь с высшими силами. Бекеев отметил, что у каждой картины есть своя энергетика.

Странно происходит, порой на некоторые эскизы, которые я головой понимаю, как напишу картину, картина не подпускает. Беру холст, но чувствую, что нет связи какой-то, внутренне как будто не готов написать ее. А потом проходит время, и легко она пишется. Существует что-то, что движет. Марат Бекеев

Фото: Zakon.kz

А вот к термину «вдохновение» художник относится скептически.

Вдохновение будет всегда, если работаешь. Я «разгоняю» себя, и когда в таком ритме пишешь, быстро развиваешься, то автоматически есть вдохновение. Конечно, я слушаю музыку, фильмы, это, безусловно, наталкивает на что-то, рождает мысль. Но это и есть часть рабочего процесса, когда художник настроен что-то увидеть, поймать мысль. Марат Бекеев

Казахстанец уверен, что люди искусства работают и раскрывают свой потенциал, в первую очередь, для себя, а не для зрителя.