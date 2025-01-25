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Культура и шоу-бизнес

"В Казахстане отличный интернет": 42-летняя Динара Сатжан раскрыла секрет успеха

&quot;В Казахстане отличный интернет&quot;: 42-летняя Динара Сатжан раскрыла секрет успеха, фото - Новости Zakon.kz от 25.01.2025 14:03 Фото: Instagram/dinarasatzhan
Известная казахстанская журналистка, телеведущая и предпринимательница Динара Сатжан 25 января 2025 года поделилась снимками, сделанными на берегу Каспийского моря в Актау. Под ними она порассуждала над тем, что каждый человек уникален, а также раскрыла секрет успеха, сообщает Zakon.kz.

Своим подписчикам 42-летняя бизнесвумен предложила представить, как они выходят на сцену и кто-то включает прожектор.

"И свет начинает заливать всю вашу жизнь. Она становится заметной. Ваше дело. Ваш бизнес. Карьера. Людям становится интересно наблюдать за вашим ростом. Эволюцией. Каждый день они покупают билет на первый ряд вашей жизни. Им интересны ваши кейсы. Опыт. Ваш бэкграунд. Как вы "падали" и "вставали". Как преодолевали кризисы. Лед жизни скользок. Победы. Поражения. Желания. Цели. Это все, что делает нас уникальными. И личный бренд как раз про уникальность. Про вас", – написала Сатжан.

Динара напомнила, что 21 век подарил нам соцсети.

"У нас в КЗ отличный интернет. Можно жить в Мерке, написать песню "Жүрек" и стать популярным не только у нас, но и в Европе, и Китае. Главное, включить прожектор и подсветить то, чем ты занимаешься. Что любишь всем сердцем", – подчеркнула телеведущая.

Фолловеры согласились с Сатжан и отметили, что она для некоторых из них является маяком:

  • "Какие слова".
  • "Классная шуба, классная Динара!"
  • "Приятно видеть вас у нас в Актау".
  • "Боже, как же мне это знакомо. Верно сказано".
  • "Если цель поставишь вперед, можешь любую достигнуть".
  • "Динара, и где-то в Усть-Каменогорске живет девушка бизнесвумен, блогер, мама, жена, и держит на вас ориентир. И вы являетесь еще маяком для многих женщин".
  • "Да! Соцсети... Как будто уже родная становится наша Динара... Такая утонченная, стильная... С родителями становится маленькая девочка... Посты все отличные... Постоянно ищущая себя и это все чувствуется сквозь соцсети... Просто супер!"

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17 января 2025 года Динара Сатжан трогательно поздравила с днем рождения дочь Диану.

Фото Динара Халдарова
Динара Халдарова
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