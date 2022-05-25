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Первый случай заболевания оспой обезьян у человека зафиксировали в ОАЭ

тесты Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
В Объединенных Арабских Эмиратах выявили заболевание у приехавшей в страну из Западной Африки 29-летней женщины, передает Zakon.kz.

Как пишет WAM, заболевшей оказывают необходимую медпомощь. Кроме того, Минздрав уже обсуждает ситуацию с другими ведомствами ОАЭ и активно отслеживает ситуацию в сфере здравоохранения.

Жителей страны призвали узнавать о болезни только через официальные источники и «воздерживаться от распространения слухов и ложной информации».

22 мая Всемирная организация здравоохранения сообщила об увеличении числа случаев заражения оспой обезьян. Известно о 92 зарегистрированных случаях заражения среди людей, летальные исходы не зарегистрированы. В ВОЗ не считают, что массовая вакцинация пока не требуется.

По данным Министерства здравоохранения Казахстана, на сегодня в стране не зарегистрировано ни одного случая заболевания с подозрением на оспу обезьян.

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