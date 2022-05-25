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Найденное в кокшетауской школе взрывное устройство изготовила ученица

Кокшетау, школа, самодельное взрывное устройство, школьница Фото: Zakon.kz
Накануне в средней общеобразовательной школе № 2 Кокшетау было найдено самодельное взрывное устройство. Сотрудниками полиции установлено, что устройство изготовила одна из учениц школы. Об этом сообщили в Департаменте полиции Акмолинской области, передает Zakon.kz.
Сотрудниками полиции установлено, что устройство изготовила одна из учениц школы (СОШ №2. – Прим. ред.). Предварительно известно, что мотивом такого поступка стало нежелание учиться в данном учебном заведении.Пресс-служба ДП Акмолинской области

В ведомстве отметили, что по данному факту проводится дальнейшая проверка.

Сотрудниками ювенальной полиции решается вопрос о постановке несовершеннолетней на профилактический учет.Пресс-служба ДП Акмолинской области

Напомним, 24 мая в 17:50 завхоз СОШ № 2 Кокшетау обратилась в полицию с сообщением о том, что в складском помещении обнаружен предмет, похожий на самодельное взрывное устройство, – жестяная банка с проводами. Сотрудники полиции оцепили территорию и эвакуировали всех из учебного заведения – 20 преподавателей и 10 сотрудников техперсонала школы. В целях безопасности граждан согласно утвержденному алгоритму действий было принято решение о ликвидации обнаруженного устройства на месте – воспроизведен взрыв на безопасном расстоянии с соблюдением необходимых мер безопасности.

Динара Халдарова
Акмолинская область Кокшетау
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