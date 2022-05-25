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Год лишения свободы получил неплательщик алиментов в Алматы

тюрьма, неплательщик алиментов Фото: Zakon.kz
В Алматы мужчина задолжал своим детям свыше 5 миллионов тенге. Он получил год лишения свободы. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда, передает Zakon.kz.
32-летний мужчина, задолжавший своим детям алименты, лишен свободы. Приговор оглашен в Специализированном межрайонном суде по делам несовершеннолетних города Алматы. Злостный неплательщик алиментов осужден на год. Замначальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов

Производство досудебного расследования ранее было поручено дознавателям Управления дознания ДП города Алматы.

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Согласно материалам производства, гражданин Ч. 1990 года рождения на протяжении пяти лет уклонялся от уплаты алиментов своим двум малолетним детям. В свое оправдание мужчина утверждал, что не имеет официального заработка. Хотя, как установило досудебное расследование, неофициальный доход у подозреваемого имелся, он умышленно не платил алименты.

Сумма его долга перед собственными детьми составила 5 млн 144 тыс. 362 тенге.

Анастасия Стативкина
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