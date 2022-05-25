Год лишения свободы получил неплательщик алиментов в Алматы

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В Алматы мужчина задолжал своим детям свыше 5 миллионов тенге. Он получил год лишения свободы. После оглашения приговора его взяли под стражу в зале суда, передает Zakon.kz.