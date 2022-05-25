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Илон Маск использует свой самолет для тестов Starlink

Маска обвинили в использовании собственного самолета Фото: Twitter
Американский предприниматель Илон Маск ответил на обвинения в злоупотреблении перелетами на личном самолете, передает Zakon.kz.

В начале мая пользователи Twitter пристыдили Илона Маска за то, что он использовал собственный самолет для перелета на 65 км. Как оказалось, на частном самолете миллиардер выполняет важную миссию — он использует лайнер в качестве тестовой площадки для спутникового сервиса Starlink.

Годом ранее SpaceX заявляла о своем желании внедрить спутниковый интернет Starlink на воздушных судах. В марте этого года вице-президент SpaceX Джонатан Хофеллер сообщил, что соответствующее оборудование уже проходит сертификацию, чтобы получить одобрение регулятора для использования техники компании в различных самолетах.

Илон Маск написал в Twitter, что оборудование Starlink часто тестируется на частном самолете во время перелетов американского миллиардера.

Я работаю. Да, я тестирую Starlink в самолете. Еще требуется некоторая доработка, но работает (сервис. – Прим. ред.) довольно хорошо, – ответил Илон Маск в Twitter на вопрос, чем занимается миллиардер на борту собственного самолета.

Также Илон Маск отметил, что он не пользуется услугами бортпроводника, а из еды на борту его самолета есть только фрукты и орехи.

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