Илон Маск использует свой самолет для тестов Starlink

Американский предприниматель Илон Маск ответил на обвинения в злоупотреблении перелетами на личном самолете, передает Zakon.kz.

В начале мая пользователи Twitter пристыдили Илона Маска за то, что он использовал собственный самолет для перелета на 65 км. Как оказалось, на частном самолете миллиардер выполняет важную миссию — он использует лайнер в качестве тестовой площадки для спутникового сервиса Starlink.

Годом ранее SpaceX заявляла о своем желании внедрить спутниковый интернет Starlink на воздушных судах. В марте этого года вице-президент SpaceX Джонатан Хофеллер сообщил, что соответствующее оборудование уже проходит сертификацию, чтобы получить одобрение регулятора для использования техники компании в различных самолетах.

Илон Маск написал в Twitter, что оборудование Starlink часто тестируется на частном самолете во время перелетов американского миллиардера.

What do you do on the plane? Also, do you have starlink on the plane you use? May 23, 2022

Я работаю. Да, я тестирую Starlink в самолете. Еще требуется некоторая доработка, но работает (сервис. – Прим. ред.) довольно хорошо, – ответил Илон Маск в Twitter на вопрос, чем занимается миллиардер на борту собственного самолета.

Также Илон Маск отметил, что он не пользуется услугами бортпроводника, а из еды на борту его самолета есть только фрукты и орехи.