Илон Маск использует свой самолет для тестов Starlink
В начале мая пользователи Twitter пристыдили Илона Маска за то, что он использовал собственный самолет для перелета на 65 км. Как оказалось, на частном самолете миллиардер выполняет важную миссию — он использует лайнер в качестве тестовой площадки для спутникового сервиса Starlink.
Годом ранее SpaceX заявляла о своем желании внедрить спутниковый интернет Starlink на воздушных судах. В марте этого года вице-президент SpaceX Джонатан Хофеллер сообщил, что соответствующее оборудование уже проходит сертификацию, чтобы получить одобрение регулятора для использования техники компании в различных самолетах.
Илон Маск написал в Twitter, что оборудование Starlink часто тестируется на частном самолете во время перелетов американского миллиардера.
— Alec 🪐🔭 (@S3XYstarship) May 23, 2022
What do you do on the plane? Also, do you have starlink on the plane you use?
Я работаю. Да, я тестирую Starlink в самолете. Еще требуется некоторая доработка, но работает (сервис. – Прим. ред.) довольно хорошо, – ответил Илон Маск в Twitter на вопрос, чем занимается миллиардер на борту собственного самолета.
Также Илон Маск отметил, что он не пользуется услугами бортпроводника, а из еды на борту его самолета есть только фрукты и орехи.
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