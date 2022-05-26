В КНДР за сутки зарегистрировали 105 тысяч пациентов с «лихорадкой»

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, сообщает Zakon.kz.

В КНДР за прошедшие сутки было выявлено 105 тыс. заболевших с жалобами на высокую температуру, сообщают «Известия».

Подчеркивается, что никто из пациентов за последние 24 часа не умер.

Между тем общее количество выявленных случаев заболевания «лихорадкой», по официальным данным, превысило 3,17 млн.

С конца апреля общее число больных с повышенной температурой в государственном масштабе составляет более 3 170 380 человек, из которых свыше 2 898 500 (91,425%) выздоровели и более 271 810 (8,573%) находятся на лечении.

Последние три дня умерших от лихорадки в КНДР нет, на данный момент общее число жертв составляет 68 человек.

Накануне сообщалось, что симптомы лихорадки зафиксировали у более чем 3,06 млн жителей КНДР.

Вспышку заболевания COVID-19 в Северной Корее зафиксировали 12 мая, когда лидер КНДР заявил, что в стране возникла чрезвычайная ситуация из-за коронавируса, после чего потребовал от правительства принять меры, чтобы остановить распространение болезни.

До этого в стране не сообщалось официально ни об одном случае заболевания COVID-19 с начала пандемии.

21 мая в США высказались о готовности помочь Северной Корее противостоять активному заражению граждан COVID-19. В администрации американского президента Джо Байдена указали на «серьезную проблему», с которой республика столкнулась из-за пандемии. Также медицинскую помощь были готовы оказать Южная Корея и Россия.