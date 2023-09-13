Ким Чен Ын назвал отношения с Россией приоритетными для КНДР

Фото: пресс-служба Кремля

Лидер КНДР Ким Чен Ын на встрече с президентом России Владимиром Путиным заявил, что отношения с Россией для Северной Кореи являются первым приоритетом, сообщает Zakon.kz.

Ким Чен Ын заявил, что дружба стран имеет глубокие корни, сообщает РИА Новости. "Сейчас для нашей страны самым первым приоритетом являются отношения с Российской Федерацией". Ким Чен Ын Лидер КНДР находится с визитом в России впервые с 2019 года, он прибыл в РФ на бронепоезде. Ким Чен Ына в поездке сопровождают глава МИД КНДР Чхве Сон Хи, глава отдела военного управления ЦК Трудовой партии Пак Чон Чхон, заместитель главы центрального военного комитета Ли Бен Чхоль. Читайте также Сбежавшего из тюрьмы жестокого убийцу две недели не могут поймать в США

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