Попытка изнасилования в лифте: полиция Шымкента задержала подозреваемого

В полиции создали специальную группу из числа опытных оперативников для установления личности подозреваемого и его задержания, сообщает Zakon.kz.

Шымкентские полицейские задержали подозреваемого, напавшего в лифте на женщину с ребенком.

Заявление от местной жительницы поступило в Каратауское районное управление полиции 25 мая. Женщина сообщила, что в лифте дома ее пытался изнасиловать неизвестный.

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В полиции создали группу из числа опытных оперативников, дело взяло на особый контроль руководство ДП.

В течение нескольких часов полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался молодой мужчина, житель мегаполиса. Его задержание опергруппа произвела в одном из вагонов поезда на станции Шиели, на котором он пытался скрыться от уголовного преследования. ДП Шымкента

Подозреваемого доставили в Управление полиции Каратауского района. Проводится досудебное расследование.