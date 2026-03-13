#Референдум-2026
Происшествия

Экс-чиновник подозревается в изнасиловании девочки: полиция ЗКО прокомментировала слова отца

Насилие над детьми, насилие над несовершеннолетними, физическое насилие , фото - Новости Zakon.kz от 13.03.2026 16:09 Фото: freepik
В Департаменте полиции (ДП) Западно-Казахстанской области опровергли, что бывшего чиновника, подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней девочки, отпустили после задержания, сообщает Zakon.kz.

По словам отца пострадавшей, который и заявил в полицию, чиновник был задержан, но вскоре отпущен.

"В связи с распространенными в СМИ доводами отца несовершеннолетней сообщаем, что уголовное дело принято в производство Следственного управления Департамента полиции области. Изложенные дополнительные сведения проверены в рамках досудебного расследования. Подозреваемый взят под стражу", – сообщили в пресс-службе ДП ЗКО сегодня, 13 марта 2026 года.

Отмечается, что дело находится на контроле руководства ДП ЗКО.

"Надзор осуществляется органами прокуратуры. Окончательные выводы будут сделаны по результатам досудебного расследования. Иная информация в соответствии со ст. 201 УПК РК разглашению не подлежит", – заключили в пресс-службе областного ДП.

23 февраля 2026 года стало известно, что на западе Казахстана изнасиловали несовершеннолетнюю девочку. Инцидент произошел в Шынгырлауском районе. По предварительной информации, в полицию обратился отец пострадавшей. Он рассказал, что 2 января мужчина обманом завлек домой его несовершеннолетнюю дочь и надругался над ней. В полиции ЗКО сообщили, что возбуждено уголовное дело по ст. 120 "Изнасилование несовершеннолетней" УК РК, добавив, что "вопрос о применении меры пресечения "содержание под стражей" в отношении подозреваемого будет решен после проведения комплекса следственных действий по делу".

25 февраля замглавы МВД Санжар Адилов заявил, что дело по факту изнасилования девочки в ЗКО вновь возобновили. Он также прокомментировал жалобу потерпевшей стороны, которая заявила, что полицейские отпустили подозреваемого в насилии, несмотря на его признание.

"Все доводы потерпевшей стороны будут дополнительно проверены в ходе дополнительного расследования. По результатам проверки мы примем решение о проведении служебного расследования. В настоящее время необходимо дождаться результатов служебного расследования", – сообщил Адилов.

28 февраля стало известно, что по подозрению в изнасиловании 16-летней девочки в ЗКО задержан экс-чиновник. Выяснилось, что он работал в одном из отделов акимата Шынгырлауского района, но после поступления заявления его уволили. В прокуратуре региона 27 февраля сообщили, что в отношении Жупулова санкционирована мера пресечения в виде содержания под стражей сроком до 2 месяцев.

Читайте также
Девочку изнасиловали на западе Казахстана
18:16, 23 февраля 2026
Девочку изнасиловали на западе Казахстана
Экс-чиновник задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней в Западном Казахстане
16:14, 28 февраля 2026
Экс-чиновник задержан по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней в Западном Казахстане
В Казахстане задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в России
17:12, 10 октября 2023
В Казахстане задержали подозреваемого в изнасиловании 13-летней девочки в России
