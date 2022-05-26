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Синоптики рассказали, в каких регионах Казахстана ожидается засуха в июне

прогноз засухи на июнь 2022 г Фото: akorda.kz
РГП «Казгидромет» предоставил прогноз по засухе на июнь 2022 года. По предварительной информации, в первый летний месяц на большей части Казахстана ожидается ее низкая вероятность, передает Zakon.kz.
По предварительному прогнозу в июне на большей части республики низкая вероятность возникновения засухи, в основном, условия увлажнения ожидаются близкими к норме, – отмечается в информации.

Так, согласно данным синоптиков, умеренная засуха ожидается в Мойынкумском районе Жамбылской области.

Сильная засуха прогнозируется в Кармакчинском районе Кызылординской области и в Каракиянском районе Мангистауской области.

Благоприятные умеренно влажные условия ожидаются в Рыскуловском районе Жамбылской области, Уилском районе Актюбинской области и в Сайрамском районе Туркестанской области. РГП «Казгидромет»

Специалисты пояснили, что интенсивность и воздействие засухи в каждом регионе Казахстана проявляется по-разному.

Кызылординская и Мангистауская области относятся к сухим, жарким зонам, которые подвержены засухе.

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