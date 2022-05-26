Синоптики рассказали, в каких регионах Казахстана ожидается засуха в июне

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РГП «Казгидромет» предоставил прогноз по засухе на июнь 2022 года. По предварительной информации, в первый летний месяц на большей части Казахстана ожидается ее низкая вероятность, передает Zakon.kz.