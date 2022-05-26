Недостаток сна может привести к набору веса – сомнолог

Врач рассказал о влиянии качества сна на массу тела. Так, нарушение режима чревато перееданием и ночными перекусами, передает Zakon.kz.

По словам сомнолога Виктора Хана, в первую очередь влияние качества сна на массу тела связано с изменением гормонального фона.

В частности, в глубокие фазы сна выделяется соматотропный гормон, который в детском возрасте отвечает за рост организма, а во взрослом – за утилизацию жировых клеток. Мы спим – соматотропный гормон уничтожает лишние калории. Недостаток сна приводит к недостатку соматотропного гормона, что, соответственно, вызывает обратный эффект. Сомнолог Виктор Хан

Соматотропный гормон по своему действию противоположен инсулину, способствующему отложению жировой ткани. Если этого гормона не хватает, организму банально нечего противопоставить инсулину, и цифры на весах могут начать расти.

Кроме того, в фазу глубокого сна восстанавливается баланс таких гормонов, как лептин, который отвечает за чувство насыщения, и грелин, отвечающий за чувство голода. Если сон нарушен, не стоит удивляться желанию поесть ночью. Виктор Хан