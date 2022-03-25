Тайны сна: кто такие сомнологи и как на казахстанцах отразилась коронасомния

Сомнология – наука, занимающаяся нарушениями сна и расстройствами, связанными со сном. В Казахстане эту сферу можно назвать сравнительно молодой, что влечет за собой дефицит специалистов. Препятствия создает и низкая осведомленность: о существовании узконаправленной квалифицированной помощи зачастую не знают люди, десятилетиями страдающие от бессонницы и тщетно обивающие пороги кабинетов врачей.

Раньше медицина не особо интересовалась сном, потому что считалось, что бессонница – не более чем симптом других заболеваний. Поэтому страдающие ею люди шли к психиатрам, неврологам, эндокринологам. Скачок в сомнологии случился после изобретения электроэнцефалографа, когда начались исследования. Так сомнология получила большое научно обоснованное развитие. Виктор Хан

Фото: facebook.com/ViktorV.Khan

Но в основном встречаются бессонница (инсомния), синдром обструктивного апноэ сна (нарушение дыхания), синдром беспокойных ног (неприятные ощущения в конечностях, желание ими подвигать), нарколепсия (повышенная сонливость). У каждого расстройства сна есть свои причины и факторы возникновения. Могут быть проблемы как на психологическом, так и на органическом уровне.

По словам специалиста, на нарушения сна нельзя смотреть сквозь пальцы, поскольку они крайне негативно влияют на самочувствие, когнитивные функции и качество жизни. При этом чаще всего под нарушением понимается бессонница. Согласно международной классификации нарушений сна, существует семь основных категорий расстройств сна, которые включают в себя 83 заболевания.

Проблемы со сном могут быть самостоятельным диагнозом или симптоматическим проявлением другого заболевания. Задача сомнолога как раз и состоит в том, чтобы отделить своих «клиентов» от тех, кого следует перенаправить к другим врачам.

Но здесь все не так просто. Расстройство сна – это не то заболевание, при котором достаточно установить возбудитель и выписать антибиотик. Существует множество факторов, поддерживающих, провоцирующих, предрасполагающих. Если эти факторы сошлись в определенной точке – здравствуйте, бессонные ночи.

Некоторые больные приходят к нам и говорят, что у них бессонница из-за эндокринных нарушений. Но если б это было так, страдающих подобным недугом было бы в разы больше. Лечение должно быть комплексным. Виктор Хан

Спикер отмечает слабую заинтересованность казахстанской общественности в теме сомнологии. В стране не ведется статистики нарушений сна, нет соответствующей кафедры в институтах, желающие связать свою жизнь с данным направлением вынуждены уезжать учиться за границу. В итоге даже в самых крупных городах Казахстана профильных специалистов можно пересчитать по пальцам. В регионе их вовсе не сыщешь.

Какой бывает бессонница

Эксперт упомянул три вида недуга, с которыми ему чаще всего приходится иметь дело, – симптоматическая, острая и хроническая бессонница. С первой все понятно: пациента перенаправляют к специалисту, способному решить проблему на корню. К примеру, бессонница нередко сопровождает тревожное расстройство, обращаться с которым, в зависимости от сложности ситуации, следует к психотерапевту или психологу со знанием когнитивно-поведенческой терапии.

Другой пример – человек испытал сильный стресс. На фоне потрясения он перестал нормально спать. Позже дела наладились, поводы для беспокойства исчезли, а бессонница – нет. В данном случае логично бороться непосредственно с ней.

Коронасомния

Свежее веяние в сомнологии, явившее себя миру в ходе пандемии коронавирусной инфекции. Никаких научных подтверждений тому, что COVID-19 поражает центры сна в головном мозге, пока нет. Поэтому сейчас специалисты объясняют эту странную «побочку» сбитым режимом и повышенной тревожностью.

30% людей, переболевших коронавирусом, в постковидном периоде сохраняют длительную бессонницу. Что произошло? Человек заболел, пусть даже с легким течением. Он в тревоге: «От этого умирают, я могу заразить близких». На фоне этого появляется бессонница. В итоге болезнь прошла, все хорошо, но бессонница осталась. То есть изначально она была симптоматической, а перешла в хроническую форму.

Сомнолог подтвердил, что в последнее время число обращений с постковидным синдромом и тревогой на фоне мировой повестки возросло. Однако он надеется, что хотя бы отчасти этот рост связан с популяризацией сомнологии в стране, особенно среди молодежи.

Сколько «правильно» спать и засыпать

По мнению нашего собеседника, единого ответа на этот вопрос нет и быть не может.

Это все равно что спросить, какого роста должен быть человек. Здесь все индивидуально. Если пытаться усреднить, считается, что семи часов достаточно большему количеству людей. Пять часов – необходимый минимум, при котором не будет негативных последствий. У меня была одна пациентка, ей шести часов было достаточно. Но под воздействием общества и расхожего мнения о здоровом сне в течение восьми часов она пыталась спать именно столько. Не получалось. Тогда она начала принимать снотворное, получила зависимость, которую в дальнейшем пришлось лечить. Виктор Хан

Уточняется, что многое зависит от ритма жизни конкретного человека. Если на текущий период времени велика физическая, интеллектуальная нагрузка, то спать надо дольше, чтобы успеть восстановить силы. Идеальное время засыпания также субъективно, однако считается, что в норме человек должен заснуть в течение 15-20 минут.

Зачем нужны режим и «гигиена» сна

Как рассказал Виктор Хан, к нему часто обращаются молодые люди, ранее привыкшие не спать до утра и отсыпаться днем, а позже устроившиеся на работу со строгим графиком.

В восемь утра уже нужно быть в офисе, а они не могут перестроиться. Приходят, мы вместе выравниваем циркадные ритмы, подбираем индивидуальное количество сна, необходимое конкретному человеку.

Бессонница, по словам врача, заболевание, характерное для людей, которые спали когда и сколько хотели, а теперь оказались в жестких рамках.

При этом спикер не имеет ничего против «неправильного», с обывательской точки зрения, режима. По его словам, если человек работает ночью, допустим, дистанционно, с иностранными компаниями, и отсыпается днем – это неплохо. Правда, только в случае регулярности.