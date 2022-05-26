Правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Казахстане
Так, к требованиям по содержанию домашних животных относятся:
соответствие условий содержания домашних животных их биологическим, видовым и индивидуальным особенностями, удовлетворение их естественных потребностей;
обеспечение профилактики, диагностики, лечения и ликвидации болезней домашних животных в соответствии с требованиями законодательства РК в области ветеринарии.
Предусматривается, что владельцы и ответственные лица должны обеспечить домашним животным условия, не допускающие причинения беспокойства, возникновения опасности здоровью людей, животных и нанесения вреда окружающим.
При этом не допускается содержание домашнего животного:
в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства республики в области ответственного обращения с животными и здравоохранения;
в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования);
на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов);
в кухнях и коридорах общежитий.
Также владельцы должны следить и не допускать загрязнения домашними животными жилых и нежилых помещений, в том числе объектов кондоминиума, общественных мест и нанесения вреда окружающей среде.
Также говорится, что содержание домашних животных в жилище (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии, модульный (мобильный) жилой дом), занятых несколькими семьями, осуществляется с согласия всех проживающих совершеннолетних членов семей, с учетом медицинских противопоказаний.
Содержание домашних животных на территориях садоводческих, огороднических, дачных кооперативов, домов отдыха допускается с соблюдением требований законодательства РК в области здравоохранения.
Не допускается оставление домашних животных без присмотра. В случае невозможности присмотра владелец домашнего животного или ответственное лицо:
помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных;
передает его на временное содержание третьим лицам;
помещает в зоологическую гостиницу.
В случае невозможности дальнейшего содержания домашнего животного владелец и ответственное лицо принимает меры к дальнейшему устройству домашнего животного.
При этом собаки должны содержаться в условиях, исключающих их самовыгул и нападение на людей и животных. При отсутствии таких условий собака должна находиться в вольере или на привязи.
При выгуле домашних животных владельцы и ответственные лица должны соблюдать следующие требования:
выгул домашнего животного осуществляется на поводке длины, не превышающей 2 метров, без намордника в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком, при этом владелец животного имеет при себе намордник, который незамедлительно надевается на собаку при необходимости;
своевременно надевать намордник на собаку и регулировать подходящую длину поводка в местах выгула, установленных местными исполнительными органами;
производить выгул домашнего животного, не создавая беспокойства и помех окружающим;
при переходе через улицы, вблизи магистралей на домашнее животное надевается намордник и оно берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 метра, во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели животного на проезжей части;
при отсутствии запрещающих надписей на собаку надевается намордник и животное берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 метра;
оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, исключающем произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания, если при этом нет угрозы для общественности.
На территории населенного пункта не допускается:
самовыгул собак;
выгуливание домашних животных и нахождение с ними в общественных местах и транспорте лицами, не способными контролировать их поведение, в том числе находящимися в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;
выгуливание домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где установлены запрещающие знаки, не предназначенных для выгула;
выгуливание домашних животных на территории, где разрешено купание людей;
купание и мытье домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах;
нахождение и содержание домашних животных на предприятиях общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей со слабым зрением).
Приказ вводится в действие с 24 июля 2022 года.
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