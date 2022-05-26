Правила содержания и выгула домашних животных утвердили в Казахстане

Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК приказом от 20 мая 2022 года утвердил типовые правила содержания и выгула домашних животных, сообщает Zakon.kz.

Так, к требованиям по содержанию домашних животных относятся:

соответствие условий содержания домашних животных их биологическим, видовым и индивидуальным особенностями, удовлетворение их естественных потребностей;

обеспечение профилактики, диагностики, лечения и ликвидации болезней домашних животных в соответствии с требованиями законодательства РК в области ветеринарии.

Предусматривается, что владельцы и ответственные лица должны обеспечить домашним животным условия, не допускающие причинения беспокойства, возникновения опасности здоровью людей, животных и нанесения вреда окружающим.

При этом не допускается содержание домашнего животного:

в общественных местах, в местах содержания при нарушении требований законодательства республики в области ответственного обращения с животными и здравоохранения; в местах общего пользования (лестничные площадки, подвалы, чердаки, сопредельные балконы, лоджии и подсобные помещения общего пользования); на придомовых территориях (кроме придомовых территорий индивидуальных жилых домов); в кухнях и коридорах общежитий.

Также владельцы должны следить и не допускать загрязнения домашними животными жилых и нежилых помещений, в том числе объектов кондоминиума, общественных мест и нанесения вреда окружающей среде.

Также говорится, что содержание домашних животных в жилище (индивидуальный жилой дом, квартира, комната в общежитии, модульный (мобильный) жилой дом), занятых несколькими семьями, осуществляется с согласия всех проживающих совершеннолетних членов семей, с учетом медицинских противопоказаний.

Содержание домашних животных на территориях садоводческих, огороднических, дачных кооперативов, домов отдыха допускается с соблюдением требований законодательства РК в области здравоохранения.

Не допускается оставление домашних животных без присмотра. В случае невозможности присмотра владелец домашнего животного или ответственное лицо:

помещает животное на временное содержание в приют для домашних животных;

передает его на временное содержание третьим лицам;

помещает в зоологическую гостиницу.

В случае невозможности дальнейшего содержания домашнего животного владелец и ответственное лицо принимает меры к дальнейшему устройству домашнего животного.

При этом собаки должны содержаться в условиях, исключающих их самовыгул и нападение на людей и животных. При отсутствии таких условий собака должна находиться в вольере или на привязи.

При выгуле домашних животных владельцы и ответственные лица должны соблюдать следующие требования:

выгул домашнего животного осуществляется на поводке длины, не превышающей 2 метров, без намордника в местах выгула, не отмеченных запрещающим знаком, при этом владелец животного имеет при себе намордник, который незамедлительно надевается на собаку при необходимости; своевременно надевать намордник на собаку и регулировать подходящую длину поводка в местах выгула, установленных местными исполнительными органами; производить выгул домашнего животного, не создавая беспокойства и помех окружающим; при переходе через улицы, вблизи магистралей на домашнее животное надевается намордник и оно берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 метра, во избежание дорожно-транспортных происшествий и гибели животного на проезжей части; при отсутствии запрещающих надписей на собаку надевается намордник и животное берется на короткий поводок, не превышающий 1,5 метра; оставлять собаку на привязи и в наморднике на коротком поводке, не превышающем 1,5 метра, исключающем произвольное развязывание, рядом со зданием на время, в течение которого владелец находится внутри этого здания, если при этом нет угрозы для общественности.

На территории населенного пункта не допускается:

самовыгул собак;

выгуливание домашних животных и нахождение с ними в общественных местах и транспорте лицами, не способными контролировать их поведение, в том числе находящимися в состоянии алкогольного, наркотического, токсикоманического опьянения;

выгуливание домашних животных на территориях детских дошкольных, образовательных, физкультурно-спортивных и медицинских, лечебных организаций, организаций культуры, детских и спортивных игровых площадок и на территориях, где установлены запрещающие знаки, не предназначенных для выгула;

выгуливание домашних животных на территории, где разрешено купание людей;

купание и мытье домашних животных на территории, где разрешено купание людей, в прудах, фонтанах и водозаборах;

нахождение и содержание домашних животных на предприятиях общественного питания (кроме служебных собак и собак-поводырей для людей со слабым зрением).

Приказ вводится в действие с 24 июля 2022 года.