Казахстан и Кыргызстан связывает не только общая граница — политолог

Визит президента Касым-Жомарта Токаева в Бишкек проходит в важный для обеих стран период: и Казахстан, и Кыргызстан переживают сейчас активную фазу транзита, отметил в беседе с корреспондентом Zakon.kz замдиректора КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев.

Комментируя визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Бишкек, политолог провел ряд параллелей.

В 2021 году в Кыргызстане прошел референдум по Конституции и сейчас Кыргызстан живет по новой политической и экономической повестке. Казахстан же сегодня находится в ожидании референдума, в ожидании важных внутриполитических изменений и дальнейших экономических реформ. Как видим, есть сходство ряда вызовов, которые стоят перед Бишкеком и Нур-Султаном, и нынешний визит президента Токаева в соседнюю страну не случаен. Замдиректора КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев

Эксперт отметил, что у стран существует формат двусторонних отношений, в частности, высший межгосударственный совет между двумя странами на уровне глав государств, совет премьер-министров и совет глав МИД. Визит Касым-Жомарта Токаева в дружественную страну говорит о том, что дальнейшее развитие и углубление партнерства с Кыргызстаном имеет для Казахстана важное значение, объяснил Кушкумбаев.

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По мнению политолога, вопрос заключается не только в экономическом потенциале. Не случайно стороны обозначили, что товарооборот достиг уже 1 млрд долларов и в обозримой перспективе этот показатель постараются увеличить вдвое – до 2 млрд.

Учитывая глобальную международную турбулентность, геополитические вызовы, с которыми сегодня сталкивается весь мир, Казахстан и Кыргызстан имеют потенциал для того, чтобы купировать ряд вызовов и угроз, в том числе в экономической сфере. Санат Кушкумбаев

Замдиректора КИСИ отметил, что «есть большой спектр вопросов, которые нужно постоянно мониторить, решать. Это и участие обеих стран в таком многостороннем объединении, как Евразийский экономический союз, это и прохождение транзитных грузов, ведь у нас общая граница с Кыргызстаном».

Для Кыргызстана транспортный транзит через Казахстан имеет важное значение, как и в целом Казахстан, который входит в тройку ведущих экономических партнеров этой страны. Как известно, между Казахстаном и Кыргызстаном пять погранпереходов. С Китаем и Узбекистаном у Кыргызстана – два, с Таджикистаном – три. Санат Кушкумбаев

Эксперт подчеркнул, что страны связывает не только общая граница, но и трансграничные водные ресурсы, гидроэнергетика. В этой сфере сотрудничества важно иметь четкие стабильные перспективы, как и во взаимодействии в сельском хозяйстве.

Учитывая климатические особенности нашей страны, Казахстан всегда нуждался в плодово-овощной продукции южных соседей, в том числе Кыргызстана. На мой взгляд, Кыргызстан заинтересован в импорте, в том числе пшеницы, особенно на фоне вызовов, связанных с продовольственной безопасностью, с которыми сегодня сталкиваются многие страны мира. Санат Кушкумбаев

Другой вопрос – экология. Казахстан и Кыргызстан находятся в одной экологической зоне, которая связана и с водными ресурсами, и с зеленой повесткой, и с энергетическими подходами, поэтому странам важно синхронизировать свои усилия в данной сфере и совместно двигаться дальше, считает политолог.

Важным блоком, на взгляд замдиректора КИСИ, является цифровизация экономик и процессов торгово-экономической деятельности обеих стран. Например, транспортного транзита.

Решение этого вопроса обусловит более эффективное прохождение пограничных пунктов, облегчит процессы таможенного декларирования, уберет заторы на границе и так далее. Необходимо создавать такую инфраструктуру, которая бы синхронизировала и соединяла, например, электронное декларирование при прохождении границы. Это намного ускорит работу таможенной, налоговой, статистической служб. Санат Кушкумбаев

Также символично, что президент Казахстана единственный, кто будет принимать участие в офлайн-режиме в заседании Евразийской экономической комиссии в рамках ЕАЭС, отметил политолог. Остальные лидеры будут участвовать в онлайн-формате, что также показывает, насколько тесны связи Казахстана с Кыргызстаном. Обе стороны строят свои перспективные планы с учетом и политической, и экономической повесток, что в современных условиях и реалиях очень важно, подчеркнул Санат Кушкумбаев.