Токаев о визите в Кыргызстан: Имеет особое значение

Касым-Жомарт Токаев и Садыр Жапаров провели встречу в узком формате. Президент Казахстана поблагодарил за приглашение посетить с официальным визитом братскую республику, сообщает Zakon.kz.

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Токаев в разговоре с Жапаровым отметил, что с большим удовлетворением принял приглашение.

Этот визит имеет особое значение. Уверен, он позволит укрепить наше стратегическое партнерство и придаст мощный импульс дальнейшему сотрудничеству между нашими странами. Нет никаких сомнений в том, что Кыргызстан для Казахстана является самым близким во всех отношениях государством. Касым-Жомарт Токаев

Фото: akorda.kz

По его словам, в этом году исполняется 30 лет с момента установления дипломатических отношений между Казахстаном и Кыргызстаном.

За этот период расширились горизонты взаимодействия, еще более окрепла наша дружба. На всех уровнях налажен политический диалог, основанный на взаимном доверии. Действуют межгосударственные, межпарламентские и межправительственные советы. Тесная координация налажена между министерствами иностранных дел двух стран. Хочу отметить, что такие крепкие связи Казахстан установил только с Кыргызской Республикой, – сказал Токаев.

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Садыр Жапаров также поблагодарил Касым-Жомарта Токаева за то, что он принял приглашение и посетил с официальным визитом Кыргызстан. Президент Кыргызстана высказал уверенность в том, что переговоры внесут значительный вклад в развитие сотрудничества двух государств.

Фото: akorda.kz

Наши братские страны тесно сотрудничают. Между нашими государствами нет какого-либо недопонимания даже на региональном уровне. Наши отношения развиваются в духе абсолютной дружбы, – сказал президент Кыргызстана.

Лидеры двух стран обсудили широкий круг вопросов казахско-кыргызского стратегического партнерства, уделив особое внимание расширению связей в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Наряду с этим были рассмотрены проблемы региональной повестки дня.