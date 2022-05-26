Токаев: Евразийская экономическая комиссия должна работать по-деловому

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил на Евразийском экономическом форуме в Бишкеке, передает корреспондент Zakon.kz.

Казахстан выступает за то, чтобы Евразийская экономическая комиссия работала по-деловому, с нацеленностью на конкретный результат. Потому что наши народы не ждут долгого решения вопросов, они хотят, чтобы эти вопросы решались именно сейчас. Касым-Жомарт Токаев

При этом президент Казахстана отметил, что ЕЭК не является правительством, это исполнительный орган, которому делегировали соответствующие полномочия в соответствии с уставом, подписанным в марте 2015 года.

Драматизировать те или иные трудности, которые возникают в процессе развития интеграции, в том числе и в ходе дискуссий, мне кажется, не стоит. Повторяюсь, это нормальный процесс. Что касается Казахстана, мы были, являемся и будем сторонниками развития Евразийской интеграции на деловой основе, на прагматической основе, и, конечно же, будем работать со всеми государствами – участниками нашего союза. Касым-Жомарт Токаев

Напомним, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев сейчас находится в Кыргызстане с официальным визитом по приглашению президента Садыра Жапарова.

По итогам встречи двух президентов были подписаны 13 документов.