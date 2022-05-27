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Гималайскому медвежонку выбрали имя в зоопарке Алматы

Алматы, зоопарк, медвежонок, имя Фото: unsplash
В Алматинском зоопарке выбрали имя для гималайского медвежонка, который родился 18 января. Медвежонка назвали Яссури, передает Zakon.kz.

Об этом администрация Алматинского зоопарка сообщила в Instagram-Stories.

Дорогие друзья, мы выбрали имя для нашего медвежонка. Спасибо всем, кто откликнулся. Имя медвежонка – Яссури! – написала администрация зоопарка.

Также они опубликовали видео первого выхода Яссури на прогулку.

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Медвежонок родился в зоопарке Алматы

Динара Халдарова
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