Гималайскому медвежонку выбрали имя в зоопарке Алматы
Фото: unsplash
В Алматинском зоопарке выбрали имя для гималайского медвежонка, который родился 18 января. Медвежонка назвали Яссури, передает Zakon.kz.
Об этом администрация Алматинского зоопарка сообщила в Instagram-Stories.
Дорогие друзья, мы выбрали имя для нашего медвежонка. Спасибо всем, кто откликнулся. Имя медвежонка – Яссури! – написала администрация зоопарка.
Также они опубликовали видео первого выхода Яссури на прогулку.
Медвежонок родился в зоопарке Алматы
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