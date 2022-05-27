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Врач назвал идеальное строение подушки для крепкого сна

Подушка Фото: pixabay
Много споров идет о том, какой вид подушки для сна самый лучший с точки зрения здоровья и профилактики головных болей. Врач-невролог отделения платной неврологии ГКБ №1 города Алматы Николай Степук уверен, что для каждого человека этот показатель уникален, передает Zakon.kz

Несмотря на то, что все люди разные, анатомически шея имеет у всех одинаковое строение: есть шейный изгиб в виде дуги, открытой вперед. Доктор советует каждому человеку спать на той подушке, которая удобна именно ему.

Оценивать удобство подушки нужно по самочувствию не в момент самого сна, а в течение дня. Если вы ощущаете разбитость в течение дня после той ночи, которую провели на той или иной подушке, значит, она вам не подходит. Но на этой же подушке может быть очень комфортно другому человеку. Врач-невролог Николай Степук

С точки зрения науки и медицины, наиболее «правильной» подушкой считается анатомическая. Она повторяет изгиб шеи и препятствует образованию тонического напряжения мышц в течение ночи.

Я рекомендую выбирать анатомические подушки. Их твердость и жесткость подбираются индивидуально. Но, если вам подушка не подходит, не надо насильно переучивать себя и заставлять спать на ней. Лучше использовать ту подушку, на которой комфортно и которая не вызывает никаких побочных эффектов, отрицательных эмоций. Николай Степук

Доктор добавил, что можно спать и без подушки, но только в том случае, если человек себя комфортно чувствует и не испытывает головных болей.

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