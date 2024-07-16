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Самую полезную крупу назвал врач

Самую полезную крупу назвал врач, фото - Новости Zakon.kz от 16.07.2024 19:45 Фото: pixabay
Российский врач Сергей Длин рассказал о самой полезной для здоровья человека крупе, сообщает Zakon.kz.

По его словам, гречневая крупа заслуженно занимает первое место среди всех злаков по своим питательным свойствам.

Гречневая крупа – это настоящая кладовая полезных веществ. Она богата белками, которые легко усваиваются организмом, а также содержит важные микроэлементы, такие как железо, магний, калий и фосфор.

Врач подчеркнул, что гречка является отличным источником клетчатки, которая способствует улучшению пищеварения и поддержанию здоровой микрофлоры кишечника.

Кроме того, эта крупа имеет низкий гликемический индекс, что делает ее идеальным выбором для людей, страдающих диабетом или стремящихся контролировать уровень сахара в крови.

Ранее врач рассказал, какой плод полезнее: дыня или арбуз.

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