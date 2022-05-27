В НХЛ установлен абсолютный рекорд по забитым шайбам

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В матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» встречался с «Эдмонтон Ойлерз», команды забили четыре гола за 71 секунду. Тем самым они установили рекорд по скорости забрасывания четырех шайб, сообщает Zakon.kz.