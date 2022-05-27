В НХЛ установлен абсолютный рекорд по забитым шайбам
Фото: Instagram/nhl
В матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Калгари Флэймз» встречался с «Эдмонтон Ойлерз», команды забили четыре гола за 71 секунду. Тем самым они установили рекорд по скорости забрасывания четырех шайб, сообщает Zakon.kz.
Эти шайбы были забиты во втором периоде данного поединка, счет к этому времени был 2:2. Хронология исторического достижения:
34:57 – Зак Хайман реализует большинство, и «Эдмонтон» впереди (2:3).
35:12 – Джонни Годро возвращает равновесие (3:3).
35:28 – Калле Йернкрок склоняет чашу весов в пользу «Калгари» (4:3).
36:08 – Эван Бушару снова сравнивает счет (4:4).
В заключительном периоде клубы ничем не отличились, а в овертайме победу гостям из Эдмонтона принес Коннор Макдэвид (4:5).
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