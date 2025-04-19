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Спорт

Овечкин оформил уникальный рекорд НХЛ по забитым шайбам

Хоккей Рекорд НХЛ, фото - Новости Zakon.kz от 19.04.2025 18:45 Фото: Instagram/capitals
Знаменитый российский нападающий Александр Овечкин установил рекорд НХЛ по количеству сезонов с результативностью "0,6+" голов за игру. Подобные достижения в его карьере были на протяжении 13-ти сезонов, что является лучшим показателем за всю историю Лиги, сообщает Zakon.kz.

По сведениям экспертов НХЛ, капитан "Вашингтон Кэпиталз" завершил нынешний регулярный чемпионат с активом в 44 шайбы в 65-ти играх со средней результативностью 0,68 гола за матч.

Подобный сезон с показателем "0,6 и больше" голов за встречу стал для лидера столичной дружины уже 13-м в его карьере.

Лучший снайпер в истории НХЛ теперь стал единоличным рекордсменом по количеству аналогичных сезонов. "Ови" улучшил достижение легендарного Марио Лемье, у которого было 12 сезонов.

Далее в этой номинации идут Уэйн Гретцки (10) и Майк Босси (10).

Сам же Овечкин накануне забил свою 897-ю шайбу в заключительном матче чемпионата НХЛ-2025.

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Фото Куандык Шынасилов
Куандык Шынасилов
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