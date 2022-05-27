Казахстан и Кыргызстан: стратегическое партнерство и торговые приоритеты

Кыргызстан – один из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана, поэтому активизации экономической кооперации и увеличению двустороннего товарооборота уделяется особое внимание, отметила в беседе с корреспондентом Zakon.kz эксперт ИМЭП Лидия Пархомчик.

Визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан наглядно подтверждает наличие между Нур-Султаном и Бишкеком отношений тесного сотрудничества, считает эксперт Института мировой экономики и политики Лидия Пархомчик.

Отметив, что по итогам переговоров был подписан внушительный пакет соглашений, состоящий из более чем 10 документов, она подчеркнула, что это позволит вывести взаимодействие между областями двух стран на качественно новый уровень.

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Неслучайно одной из инициатив казахстанской стороны, прозвучавшей в ходе переговоров в расширенном формате, стала идея проведения первого Форума межрегионального сотрудничества между Казахстаном и Кыргызстаном.

Говоря об этом, эксперт подчеркнула, что традиционно Кыргызстан является одним из ключевых торгово-экономических партнеров Казахстана в Центрально-Азиатском регионе. Именно поэтому вопросам активизации экономической кооперации и увеличения двустороннего товарооборота на состоявшихся консультациях уделялось особое внимание, считает она.

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По итогам 2021 года взаимный казахстанско-кыргызский товарооборот был зафиксирован на отметке в $1 млрд, тем самым объемы торговли между странами были превышены на 15,3% по сравнению с прошлым годом.

За январь-март 2022 года торговля также демонстрирует положительную динамику. Товарооборот вырос на 2,9% и составил $206,3 млн.

Примечательно, что за обозначенный период импорт кыргызской продукции вырос на 44,2%, составив порядка $84,1 млн.

По результатам переговоров лидеры Казахстана и Кыргызстана подтвердили свое намерение вывести показатели торговли на уровень в $2 млрд в среднесрочной перспективе. В данном контексте запуск строительства индустриального торгово-логистического комплекса «Алатау» в районе пунктов пропуска «Карасу» и «Ак-Тилек» в полной мере отвечает поставленной задаче. Эксперт Института мировой и экономической политики Лидия Пархомчик

По ее мнению, стороны намерены и дальше наращивать комплекс двусторонних связей.