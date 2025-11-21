Токаев: Казахско-армянские отношения выходят на уровень стратегического партнерства

Касым-Жомарт Токаев и Никол Пашинян провели брифинг для представителей СМИ. Президент подчеркнул, что Армения является важным и надежным партнером Казахстана, а двусторонние отношения основаны на крепкой дружбе и взаимном уважении, сообщает Zakon.kz.

Токаев также уточнил, что Казахстан питает особую симпатию к Армении и ее народу.

"Мы с большим уважением относимся к имеющей глубокие корни истории, богатой культуре и традициям армянского народа. На основе этих ценностей наше взаимодействие во всех сферах поступательно развивается. Мы заинтересованы в дальнейшем укреплении взаимовыгодного сотрудничества. Это подтверждают итоги моего официального визита в Армению в прошлом году и результаты сегодняшних переговоров. Казахско-армянские отношения выходят на уровень стратегического партнерства. Об этом говорится в подписанном нами Совместном заявлении. Безусловно, это решение укрепит дружбу двух стран и откроет новый этап многопланового сотрудничества. Пользуясь случаем, хочу отметить бесценный вклад уважаемого Никола Воваевича Пашиняна в укрепление отношений между Казахстаном и Арменией. Он широко известен в международном сообществе как сильный лидер, дальновидный политик, выдающийся государственный деятель". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, президент высоко оценил итоги переговоров.

"Особое внимание мы уделили активизации торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества. Достигнута договоренность о принятии конкретных мер по увеличению объемов взаимной торговли и расширению номенклатуры товаров. Для наращивания взаимного товарооборота Казахстан готов предложить армянскому рынку товары на общую сумму 350 млн долларов. Мы также выразили готовность поддержать экспортный потенциал Армении и подчеркнули важность реализации инвестиционных проектов. Достигнута договоренность о принятии практических шагов для укрепления связей между предпринимателями. Созданный Деловой совет "Казахстан-Армения" призван объединить представителей бизнеса двух стран и содействовать в реализации взаимовыгодных проектов". Касым-Жомарт Токаев

Кроме того, по словам Токаева, важной темой обсуждения стало расширение партнерства в сферах промышленности, транспорта и логистики, энергетики, сельского хозяйства, цифровизации, строительства и других областях. Приоритетное внимание было уделено эффективному использованию потенциала транспортно-транзитной отрасли.

"Новая геополитическая ситуация на Южном Кавказе создает благоприятные условия для наращивания двусторонних и межрегиональных контактов. Казахстан поддерживает инициативу Армении "Перекресток мира" в транспортно-транзитной сфере. Мы также подтверждаем заинтересованность в участии в проекте "Международный маршрут мира и процветания TRIPP". Сопряжение этих стратегических коридоров с Транскаспийским международным транспортным маршрутом и коридором Север – Юг отвечает интересам обеих стран". Касым-Жомарт Токаев

Никол Пашинян в свою очередь вновь подтвердил готовность армянской стороны к расширению сотрудничества по широкому спектру направлений.

Фото: akorda.kz

"Казахстан очень важен для нас, потому что в это значимое время у нас была возможность провести встречи в Алматы между нашим министром иностранных дел и министром иностранных дел Азербайджана. Это очень многое значит для нас. Не секрет, что мир между Арменией и Азербайджаном основывается на Алматинской декларации, которая имеет конкретное политическое значение и символизм. Я очень рад, что в результате моего официального визита отношения между Арменией и Казахстаном поднялись на уровень стратегического партнерства. Это означает новый уровень развития нашего взаимодействия в регионе", – сказал премьер-министр.

Пашинян прибыл с официальным визитом в Астану 20 ноября 2025 года. Уже 21 ноября прошли переговоры в узком и расширенном составах.