Важно выстраивать с Кыргызстаном новые каналы коммуникации – политолог

Комментируя визит президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в Кыргызстан, директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Еркин Тукумов отметил ключевые вопросы, которые необходимо учесть в сотрудничестве с братской страной, сообщает Zakon.kz.

Нет никакой необходимости доказывать, что Кыргызстан действительно является для нас стратегическим партнером, стратегическим соседом, это и так очевидно. И визит главы нашего государства Касым-Жомарта Токаева в эту страну лишний раз это подтверждает, – подчеркнул эксперт. – Также очевидно, что нам нужно развивать туризм, транспортные коридоры, транзит, наводить порядок на пограничных постах. Мы же сами иногда сталкиваемся с некоторыми проблемами, когда едем отдыхать на Иссык-Куль.

Новость по теме Токаев о визите в Кыргызстан: Имеет особое значение Кроме того, необходимо решать вопросы водного, энергетического сотрудничества и многие другие, представляющие обоюдный интерес, считает эксперт. Также он обратил внимание на такой важный вопрос, как демографический аспект. По мнению Еркина Тукумова, это очень важно для понимания, какую политику будет выстраивать Казахстан, и как он будет сотрудничать с точки зрения демографических аспектов.

Сегодня средний возраст в странах Центральной Азии достаточно молодой – 27-28 лет с небольшой разницей. В Кыргызстане, возможно, эта цифра немного выше, чем у нас. То есть это поколение, которое родилось и выросло уже после обретения нами независимости. И здесь, конечно, огромный потенциал сотрудничества – с одной стороны. С другой стороны, важно выстраивать новые каналы коммуникации. Сегодняшнее поколение не знает прошлого, и здесь важно выстраивать коммуникацию с точки зрения понимания друг друга, понимания цели нашей политики, понимания необходимости тесного взаимодействия и сотрудничества. Директор Казахстанского института стратегических исследований при президенте РК Еркин Тукумов

Говоря об этом, политолог отметил, что «здесь становится необходимым находить точки соприкосновения по всем вопросам сотрудничества, выстраивать новые гуманитарные проекты. Допустим, на телевидении или в приоритетных молодежных программах и так далее. Если смотреть именно с этой позиции, то, думаю, визит главы государства Казахстана в дружественную братскую страну Кыргызстан положит начало этому измерению. Это очень важно».

Отдельно он выделил вопрос водоснабжения. Дефицит водных ресурсов, на его взгляд, может стать причиной конфликта для всего региона.

В XXI веке именно дефицит водных ресурсов, а не дефицит нефти или дефицит драгоценных металлов, может стать причиной конфликта во всем мире. Об этом говорят практически все международные эксперты. Центральная Азия – один из уязвимых регионов в мире именно по водоснабжению, по обеспечению водой наших экономик. Поэтому этот вопрос на встрече президентов Кыргызстана и Казахстана тоже поднимался. Это очень важный вопрос, и нам нужно дальше сотрудничать, думать о планировании, ресурсосбережении, а не только об урегулирования текущих проблем. Еркин Тукумов

Эксперт напомнил, что президент Казахстана часто поднимает вопросы, связанные с военной безопасностью и сотрудничеством по этой линии, а также с отражением внешних угроз. Об этом говорят его визиты и выступления на саммите ОДКБ в Москве, в Турции, а теперь и в Кыргызстане.