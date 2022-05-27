Движение по новой четырехполосной дороге откроется в Алматы

Полное завершение работ запланировано до конца июня текущего года, передает Zakon.kz.

Как сообщили в акимате Алматы, 28 мая текущего года откроется движение по новой четырехполосной дороге протяженностью 0,8 км по улице Ауэзова от улицы Гоголя до проспекта Райымбек.

Полное завершение работ запланировано до конца июня текущего года.

О том, что улицу Ауэзова пробьют до Райымбека, стало известно в 2020 году, хотя соответствующие планы озвучивались еще раньше. На расчищенном участке планировали построить жилые дома.