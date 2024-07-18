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Новая четырехполосная дорога: названы сроки запуска "Актобе – Кандыагаш"

Новая четырехполосная дорога: названы сроки запуска &quot;Актобе – Кандыагаш&quot;, фото - Новости Zakon.kz от 18.07.2024 15:46 Фото: Telegram/kolikpress
Реконструкция автодороги, соединяющей Актобе и Кандыагаш, подходит к завершению. Об этом рассказал министр транспорта РК Марат Карабаев в рамках рабочего визита в Актюбинскую область, сообщает Zakon.kz.

В пресс-службе ведомства отметили, что в регионе дорожники полностью отстроили два участка автодороги "Актобе – Кандыагаш" протяженностью 96 км.

"На данный момент завершаются работы на верхних слоях дорожного покрытия. Также подходят к завершению работы на обходах городов Алга и Кандыагаш. Специалисты построили 18 мостов и путепроводов. До конца года введут в эксплуатацию четырехполосную дорогу. Сейчас открыт проезд на всем протяжении", – говорится в распространенном 18 июля 2024 года сообщении.

Кроме того, в Актюбинской области с прошлого года ведутся работы по среднему ремонту дороги "Кандыагаш – Шалкар" общей протяженностью 260 км.

Дорога была в неудовлетворительном состоянии. В прошлом году специалисты отремонтировали 20 км. В этом году обновят еще 125 км дорожного полотна.

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17 июля 2024 года стало известно, что министр транспорта Казахстана Марат Карабаев во время рабочего визита в Актюбинскую область проехал по самой проблемной дороге страны "Актобе – Хромтау – Карабутак".

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