У каждой страны – участницы ЕАЭС свои интересы и ожидания – политолог

Евразийский экономический союз – не место для политизации, он создавался для того, чтобы раскрыть экономический потенциал членов-государств, которые, по сути, являются акционерами этого союза, отметил в беседе с корреспондентом Zakon.kz замдиректора КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев.

Лейтмотивом выступления президента Касым-Жомарта Токаева на заседании Высшего Евразийского экономического совета в Бишкеке является то, что ЕАЭС – это объединение, направленное именно на экономическое сотрудничество, на экономическую интеграцию. Не случайно президент подчеркнул экономический характер ЕАЭС. Это ключевой аспект, считает заместитель директора Казахстанского института стратегических исследований (КИСИ) при президенте РК Санат Кушкумбаев.

С момента создания Евразийский экономический союз прошел большой интенсивный путь, и сейчас, как отметил Касым-Жомарт Токаев, свыше 80% различных препятствий для торгово-экономических связей сняты. Расширение торговли, ликвидация существующих барьеров для ее развития – основное направление деятельности объединения.

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– Безусловно, каждая страна вкладывает в это определенный смысл и у каждой страны свои ожидания от участия в ЕАЭС, – подчеркнул политолог. – Надо отметить, что подобного рода объединений, подобного уровня интеграций в мире не так уж и много. Страны-участницы ожидают, что это, прежде всего, будет взаимовыгодный процесс с равноправными участниками, и вполне логично, что каждая страна имеет здесь собственное видение в своих интересах.

С точки зрения эксперта, также естественно, что в процессе функционирования ЕАЭС возникают вопросы, связанные с отчислением таможенных пошлин, с прохождением товаров через общие границы, с экспортом, конкуренцией.

Более крупные страны могут обладать определенными конкурентными преимуществами за счет масштабов, малые страны могут обладать большей гибкостью. Это тоже естественный рабочий процесс, поэтому президент Токаев акцентировал внимание, что у нас к этому должен быть деловой подход. ЕАЭС – не место для политизации, тем более для геополитизации различных вопросов. ЕАЭС создавался не как структура с позиционированием, направленным на соперничество и так далее. Он создавался для того, чтобы раскрыть экономический потенциал стран-участниц, которые, по сути, являются акционерами этого союза. Замдиректора КИСИ при президенте РК Санат Кушкумбаев

– Конечно, здесь есть интерес и у внешних партнеров, считает он. – К примеру, Индонезия, Индия, Монголия и другие страны проявляют к экономической интеграции именно прагматичный интерес, что и стало лейтмотивом выступления Токаева, который четко подчеркнул, что отношения в рамках объединения следует строить на деловой прагматичной основе, и указал на важность расширения и углубления экономического сотрудничества с третьими странами и интеграционными объединениями.

Уже начались переговоры по заключению соглашения о свободной торговле с Индонезией, Индией, Монголией, и в сегодняшних условиях заданный вектор обретает особую актуальность, поэтому Касым-Жомарт Токаев призвал комиссии и правительства ускорить эту работу. Санат Кушкумбаев

Говоря об этом, политолог отметил, что есть значительные проекты, есть определенный прогресс, есть рост торговли, импорта, экспорта.

Также растут количество совместных предприятий, инвестиционная активность. Но надо быть реалистами и понимать, что нынешнее санкционное противостояние и геополитическая турбулентность прямо или косвенно сказываются на деятельности интеграционного объединения, поэтому важно адаптироваться и на прагматичной основе взаимодействовать. Есть планы ближнесрочные, на год, есть долгосрочные, связанные с большими инвестиционными проектами, и это нельзя забывать в угоду каких-то конъюнктурных или же геополитических соображений. Важно сфокусироваться на долгосрочных интересах стран, входящих в Евразийский экономический союз, к чему и призвал президент Казахстана. Санат Кушкумбаев

Примечательно, что от стран-участниц, в том числе и Казахстана, исходит большой пакет предложений по созданию ряда рабочих групп для решения тех или иных вопросов в рамках ЕАЭС.

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По мнению политолога, Евразийская экономическая комиссия должна быть рабочим органом, инструментом и по-деловому подходить к решению этих вопросов.

– Никакой политизации, никаких односторонних мер, все должно быть на консенсусной основе, – отметил эксперт. – Рабочие органы должны выполнять надлежащим образом те функции, которые на них возложены.

Конечно, при образовании межгосударственных объединений создаются инфраструктура, соответствующий аппарат, происходит бюрократизация, и это неизбежно. Но важно сохранять ритмичность и динамичность в решении различных вопросов. Это ключевой аспект, считает Санат Кушкумбаев.